Aplicaciones Android gratis ahora en oferta por tiempo limitado

La instalación que se debe ejecutar para tener disponibles los desarrollos que hemos seleccionado, es realmente sencilla y segura, ya que todos los trabajos están en la tienda de Google (que es la oficial of Android). Par cierto, es important comentar que la fiabilidad es alta, algo que es important para estar seguro de que no se mete en problemas al terminal que se useiza tanto en lo que tiene que ver con la estabilidad del sistema operativo como en la bajada de rendimiento.

Los mejores trucos para aprovechar al máximo la tienda Play Store

Listado de aplicaciones Android gratis que están en oferta gratis

Dejamos a continuación los enlaces de cada uno de los desarrollos para que se pueden conseguir ahora mismo… y cuanto antes mejor, ya que las ofertas están disponible por tiempo limitado lo that hace que ser rápido en este caso sea una virtud. Esta es la selección que hemos realizado:

Prism Live Wallpaper

Un desarrollo que permite cambiar el fondo de pantalla que utilizas en el terminal Android que tienes. las imágenes que se incluyen representan prismas de todo tipo que están en el panel, y al incluir colores de todo tipo el aspecto es de los más atractivo. La resolución de los contenidos es muy alta.

Liste pratique

Una de las aplicaciones Android gratis que es más útil de todas las que hemos elegido, ya que posibilita el crear una listado de cosas por hacer con códigos de colores y, además, todo estos e pude gestionar desde los accesorios wearables que utilizan el sistema operativo Portez OS. Su funcionamiento es muy bueno y ocupa poso espacio.

Sendmate (Transferir archivos usando WiFi)

Le logiciel Coneste puedes enviar datos d’un terminal Android a otro dando uso la conectividad WiFi de forma directa. Es decir, que funciona de forma similaire à Bluetooth en este caso, pero con una mayor velocidad. Pas de restriction de foin de tamaño d’archivo et de los ordenadores tiene su propia versión, lo que resulta bastante útil.

Aprender Italiano – MosaLingua

Un completo curso de italiano que se ejecuta en prácticamente cualquier terminal con Android. Incluye una gran cantidad of opciones multimedia that permite aprender de forma rápida e intuitiva, y that incluso posibilitan el depurar la pronunciación. Un trabajo que merece la pena si, por ejemplo, tienes pensado ir a Roma.

Universal Translator Pro

Si viajas de forma constante, llevar un buen traductor instalado en el smartphone es una excelente idea. Esta aplicación Android gratis es de las que no debes dejar pasar en el caso de buscar un desarrollo de este tipo, ya que ofrece un uso realmente sencillo y ofrece compatibilidad con gran cantidad de idiomas.

Ultra Scanner

Kosmos – Suivi du temps de travail, feuille de temps de travail

Daily Wallpapers Pro – Auto Change Wallpapers

Game Booster pour Android Pro

Reproductor de música Pro