Apocalypse et prophéties: entre coronavirus et buffle

Au cours des millénaires, on en a parlé à plusieurs reprises révélation. Des personnages différents et illustres ont prophétisé la venue des jours les plus sombres pour l’humanité. Peu de gens croient que la récente coronavirus n’est que le début d’un processus qui nous conduira inévitablement à la fin de nos jours. Un certain nombre d’hypothèses ont été avancées sur la base de considérations sociales, culturelles et religieuses. Y aura-t-il une vérité?

Le coronavirus est notre apocalypse: après les prophéties, une nouvelle prise de conscience

“Nous voulions changer le monde, mais c’est le monde qui change toute l’humanité.” Une affirmation qui ne se révèle jamais aussi vraie qu’aujourd’hui. La situation décourageante créée par Covid-19 offre du temps et de l’espace pour une évaluation introspective de nous-mêmes. Et si le virus pandémique était une sorte de signal divin?

Les nombreuses hypothèses des prophètes se sont concentrées à plusieurs reprises sur fin du monde. Des personnages comme moi Maya et pareil Ezekiel réhabiliter la théorie du catastrophisme. La littérature sur le mysticisme a toujours fasciné les théoriciens occultes et posé de nombreuses questions aux êtres humains.

La civilisation maya nous a mentalement rapprochés du coucher du soleil du monde après les derniers prophéties. Le 21 décembre 2012, il semble que cela ne peut pas être considéré comme la fin de quelque chose mais le début de la fin. L’homme exacerbe sa propre vie en menant à une sorte de Apocalypse.

Les astéroïdes, les virus imparables et la déstabilisation de la nature ne sont que la pointe de l’iceberg d’un processus qui, selon de nombreux historiens et théologiens millénaires, nous mènera à une certaine fin. Les théories anciennes parlent du début du Jugement dernier en correspondance avec événements inhabituels naturel comme le changement de saisons et la fonte des glaciers pérennes. Les événements récents tels que la sécheresse, les essaims de criquets pèlerins et les températures élevées en Antarctique sont considérés comme panneaux d’avertissement de quelque chose de plus grand. Des arguments et des faits qui vous font certainement réfléchir.