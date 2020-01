Apollo pour Reddit ajoute une recherche de commentaires, des sons GIF, des icônes de communauté et bien plus encore

Apollo pour Reddit est la première application Reddit tierce pour iOS, et elle s’améliore encore aujourd’hui. L’application a été mise à jour vers la version 1.7, apportant une multitude de nouvelles fonctionnalités et capacités: recherche de commentaires, sons GIF, filtres avancés, etc.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Apollo pour Reddit est un puissant client Reddit pour iOS avec un accent sur la navigation rationalisée et une conception axée sur les médias. Son système basé sur les gestes le distingue de l’application officielle Reddit pour iOS.

Avec la mise à jour d’aujourd’hui, Apollo pour Reddit a ajouté la prise en charge de la recherche dans les commentaires. Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les utilisateurs d’Apollo Pro, mais elle sera disponible pour tous les utilisateurs en mars. Il est désormais également possible de rechercher des éléments enregistrés.

Tout comme sur Reddit pour le bureau, vous pouvez désormais rechercher des mots clés dans un fil de commentaires et y accéder directement, c’est tellement pratique pour voir si quelque chose de spécifique a été mentionné, ou pour trouver un utilisateur ou un miroir pour une vidéo.

Apollo pour Reddit prend également en charge les sons GIF. Les GIF qui ont du son deviennent de plus en plus populaires, et cette mise à jour signifie que vous pouvez maintenant participer au plaisir avec Apollo. Voici les détails du nouveau filtrage:

Quelques parties à cela. Le premier est maintenant pour les personnes qui aiment filtrer beaucoup de choses, vous pouvez désormais filtrer plus de 100 sous-crédits de r / All et r / Popular. Reddit a une limitation de compte qui le limite à 100 (c’est pourquoi vous ne pouviez pas auparavant) mais maintenant pour les utilisateurs Pro une fois que vous avez atteint 100, il les stockera localement sur votre téléphone et le gérera à partir de là. L’autre élément est qu’il est beaucoup plus facile d’ajouter des filtres maintenant, vous pouvez filtrer les subreddits directement à partir du post / subreddit et vous pouvez bloquer les utilisateurs directement à partir de leur profil, plus besoin de les saisir manuellement.

La version 1.7 d’Apollo pour Reddit comprend également plusieurs autres modifications. Il y a de nouvelles fonctionnalités de téléchargement et d’enregistrement de photos, de nouvelles options de tri pour les fils, la possibilité de couper et de réactiver le fil des commentaires, et bien plus encore. Du point de vue de la conception, de nouvelles icônes personnalisées sont également disponibles avec la mise à jour d’aujourd’hui.

Les notes de version complètes peuvent être consultées dans le message d’annonce sur Reddit.

La mise à jour d’Apollo pour Reddit est désormais disponible sur l’App Store. L’application est téléchargeable gratuitement avec des achats intégrés.

