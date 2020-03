App Store accélérant les applications COVID-19 à partir de sources fiables, Apple bloquant les jeux et les logiciels de divertissement sur le thème des coronavirus

Apple réagit au virus COVID-19 en temps réel à mesure que la pandémie mondiale s’aggrave, et la dernière réponse du coronavirus est un nouvel effort de l’App Store pour garantir la crédibilité des informations sur la santé et la sécurité.

À partir de maintenant, Apple accélère l’approbation pour des applications spécifiques provenant de sources réputées liées à COVID-19. L’App Store renonce également aux frais d’adhésion annuels pour la distribution d’applications gratuites pour certains groupes. Apple n’approuvera pas les applications qui utilisent les thèmes COVID-19 pour le divertissement et les jeux afin de limiter les applications qui profitent de la crise sanitaire actuelle.

Voici le dernier développement d’Apple:

L’App Store doit toujours être un endroit sûr et fiable pour que les utilisateurs puissent télécharger des applications. Plus que jamais, cet engagement revêt une importance particulière alors que le monde combat la pandémie de COVID-19. Les communautés du monde entier dépendent des applications pour être des sources d’information crédibles – aidant les utilisateurs à comprendre les dernières innovations en matière de santé, à savoir où ils peuvent obtenir de l’aide si nécessaire ou fournir une assistance à leurs voisins.

Pour aider à répondre à ces attentes, nous évaluons les applications de manière critique pour nous assurer que les sources de données sont fiables et que les développeurs présentant ces applications proviennent d’entités reconnues telles que des organisations gouvernementales, des ONG axées sur la santé, des entreprises fortement accréditées en matière de santé et des institutions médicales ou éducatives. . Seuls les développeurs de l’une de ces entités reconnues doivent soumettre une application liée à COVID-19. Les applications de divertissement ou de jeu avec COVID-19 comme thème ne seront pas autorisées.

Apple partage également des informations pour les développeurs avec les clients et les moyens de faire approuver les applications critiques plus rapidement:

Nous comprenons la nécessité de mettre ces applications entre les mains des clients dès que possible. Nous encourageons les développeurs qui répondent à ces critères à sélectionner «Événement sensible au temps» sur le formulaire de demande accélérée pour garantir un examen prioritaire car l’examen sur l’App Store peut prendre plus de temps.

Si vous développez une application pour le compte d’un client, veuillez conseiller à votre client de vous ajouter à l’équipe de développement de son compte de développeur Apple. Si votre client n’a pas encore de compte de développeur Apple, il peut s’inscrire au programme pour développeurs Apple. Les organisations à but non lucratif, les établissements d’enseignement accrédités et les entités gouvernementales qui prévoient de distribuer uniquement des applications gratuites sur l’App Store peuvent demander que leur cotisation annuelle soit supprimée, s’ils sont basés dans un pays éligible.

En savoir plus sur la réponse d’Apple au COVID-19:

