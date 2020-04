App Zoom, enquêté par le FBI; est vulnérable aux pirates

Selon l’agence, les pirates informatiques ont accès sans autorisation aux réunions numériques des entreprises, des écoles et même des agences gouvernementales.

Zoom est l’une des applications qui a gagné le plus de popularité pendant la contingence du coronavirus COVID-19, une plate-forme à travers laquelle les appels vidéo peuvent être passés de manière simple et gratuite. Cependant le FBI, l’agence fédérale d’enquête des États-Unis, met en garde contre les dangers de son utilisation.

Ce qui devrait être une saison positive pour la plateforme en raison de sa forte demande, devient un moment pour remettre en cause sa sécurité. Il y a quelques jours, Zoom a été accusé de partage non autorisé d’informations sur Facebook avec Facebook, qui, selon lui, a déjà été corrigé.

Cela représente un danger non seulement parce que la vie privée des participants est violée et que les informations traitées dans l’appel vidéo sont accessibles, mais dans certains cas, elles interrompent la communication avec un langage obscène et même des menaces.

“Le FBI a reçu plusieurs alertes de conférence qui ont été perturbées par des images pornographiques ou des discours de haine, ainsi que des menaces”, a déclaré la division de Boston de la police fédérale américaine dans un communiqué.

Le phénomène surnommé “Zoom-bombing” ou “Zoom bombing” a été dénoncé par le FBI sur la base de deux cas. Dans le premier, un enseignant enseignait à ses élèves lorsqu’un individu s’est joint à la conférence sans y être invité, a proféré une insulte et a annoncé haut et fort l’adresse postale de l’enseignant.

Dans le deuxième cas, une autre personne a rejoint une classe numérique et a montré des tatouages ​​de symboles national-socialistes tels que des croix gammées à travers la caméra.

L’agence EFE explique que l’une des raisons pour lesquelles Zoom est plus utilisé par rapport à d’autres alternatives telles que Skype, Google Hangouts ou Facebook Messenger est précisément sa forte pénétration dans le monde de l’éducation, qui était déjà importante avant même le début de la pandémie et ordonnances de séquestration dans le monde entier.

En conséquence, les autorités américaines ont ouvert une enquête contre l’entreprise technologique pour déterminer le degré de protection des données qu’elle offre aux utilisateurs d’Internet.

De son côté, le FBI a émis une série de recommandations à l’intention de ceux qui participent aux téléconférences de Zoom au cours de ces journées.

Choisissez toujours l’option «réunion privée» qui demande un mot de passe à ceux qui veulent y participer. Ne partagez pas les liens vers les téléconférences sur les réseaux sociaux, envoyez-les en privé aux participants. Les organisateurs de la réunion devraient choisir l’option de qu’ils sont les seuls à pouvoir partager l’écran. Il est recommandé que tous les participants à la conférence utilisent la version la plus récente du logiciel Zoom.

D’autres spécialistes recommandent également de conserver de courtes sessions en direct de 15 minutes ou moins et, dans le cas des enseignants, de désactiver la vidéo des élèves afin qu’ils soient en «audio uniquement».

