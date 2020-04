Appareil 2 en 1 avec Google ChromeOS et S-Pen

Grâce à sa charnière ultra-flexible, il peut être utilisé à la fois comme ordinateur portable et comme tablette. Il est super fin, pèse quelques grammes, a un grand Écran tactile AMOLED avec une résolution 4K, prend en charge le déverrouillage des empreintes digitales et des fonctionnalités fantastique S-Pen, grâce auquel vous pouvez facilement prendre des notes, écrire des notes, dessiner ou griffonner ici et là. C’est le nouveau Chromebook Samsung Galaxy, équipé d’un système d’exploitation Google ChromeOS.

Chromebook Samsung Galaxy il mesure 30 cm x 20,32 cm x 0,99 cm et pèse un peu plus d’un kilo (1,03 kg, pour être exact), de sorte qu’il peut être facilement et confortablement transporté avec vous dans votre sac ou votre sac à dos. L’appareil met en œuvre un écran AMOLED de 13,3 pouces sur lequel vous pouvez écrire et dessiner facilement, grâce au plume intégrée.

Chromebook Samsung Galaxy, autres fonctionnalités et prix

Le Chromebook Samsung Galaxy offre d’excellentes performances. L’ordinateur portable, en fait, est alimenté par un processeur Intel Core de dixième génération, leIntel Core i5-10210U Comet Lake, accompagné d’une carte graphique Intel UHD 630 et aidé par 8 Go RAM (LPDDR3-2133) et un SSD de 256 Go (NVMe). Il y a le lecteur d’empreintes digitales, vous pouvez donc déverrouiller l’appareil et accéder à toutes les informations et données contenues ici avec une simple touche et une entrée pour les cartes UFS et microSDXC.

Quant à la connectivité, Bluetooth et WiFi sont présents 802.11ax, ce qui permet d’atteindre des débits maximaux théoriques de 2402 Mbps. La batterie de 47,9 Wh devrait en outre assurer une autonomie d’environ 8 heures et 20 minutes. Chromebook Samsung Galaxy est actuellement disponible pour le marché américain uniquement dans les couleurs rouge et gris, dans un prix de 999 $.

Nous en profitons pour vous rappeler que Samsung a lancé une nouvelle promotion qui prévoit un remboursement pouvant aller jusqu’à deux cents euros pour l’achat d’un appareil Samsung. Nous renvoyons à l’article dédié pour les personnes intéressées.