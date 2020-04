Appareils iOS et Android compatibles avec les systèmes Apple et Google

Après l’annonce de l’outil de surveillance des coronavirus le 10 avril, Apple et Google ils ont maintenant offert quelques informations supplémentaires sur son fonctionnement. Le système commencera son intégration avec les services de santé de différents pays vers la mi-mai prochain, environ. Plus tard, il sera entré plus tard dans les systèmes d’exploitation iOS et Android.

Avec un lancement de plus en plus rapproché, les entreprises technologiques expliquent plusieurs des points clés de son fonctionnement. Par exemple, ils s’assurent que ce ne sont pas eux qui traitent les données via leurs serveurs, mais on les retrouvera dans ceux des établissements de santé répartis dans le monde, selon TechCrunch. Cela permettra de décentraliser les données – anonymes dans leur collecte – pour éviter tout suivi ou utilisation non stipulée.

De plus, il empêchera l’existence de faux positifs empêcher les utilisateurs eux-mêmes de confirmer de manière autonome les résultats de leurs tests de coronavirus dans le système – ce qui déclencherait une notification aux personnes avec lesquelles ils ont été en contact au cours des 14 derniers jours. Au lieu de cela, les autorités sanitaires fourniront un numéro unique après le test qui sera, en le saisissant dans la plateforme de santé correspondante, celui qui prend en charge le cas.

Sur quels appareils la surveillance COVID-19 sera-t-elle disponible

L’un des aspects les plus pertinents de cette idée est celui de la distribution aux appareils, qui définira le nombre d’utilisateurs pouvant accéder à l’outil. Distribué via le Play Store dans le cas des terminaux Android et en tant que mise à jour du système d’exploitation iOS, l’intention est de couvrir autant de personnes que possible.

À l’heure actuelle, en l’absence de voir comment cette option est finalement mise en œuvre, le système sera disponible dans le Appareils Android avec la version 6.0 (Marshmallow) ou version ultérieure, tandis que dans iOS, il serait entouré de ces terminaux qui sont dans la dernière version disponible (iOS 13). Ce dernier est compatible avec les modèles allant de l’iPhone 6s.

