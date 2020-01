Appareils photo filtrés, écrans et autres fonctionnalités du Galaxy S20

Avec seulement un mois pour que le prochain Galaxy devienne officiel dans le premier Unpacked de l’année, les différentes pièces qui formeront la série de référence Samsung pour le début de l’année et de la décennie sont en cours de montage. Selon les dernières informations disponibles, les successeurs du Galaxy S10 seront le Galaxy S20, et ceux-ci arriveront en jusqu’à trois modèles cela irait du Galaxy S20 le moins cher au Galaxy S20 Ultra 5G le plus performant et le plus complet.

Maintenant, à travers plusieurs publications, nous avons mis de l’ordre dans l’offre de Samsung pour 2020, à la fois au niveau photographique à partir de votre écran, qui atteindra enfin des taux de rafraîchissement élevés.

Galaxy S20 Ultra, le meilleur de Samsung pour début 2020

C’est Max Weinbach, qui fait partie des développeurs XDA et qui a divulgué les premières images du Galaxy S20 + il y a quelques jours à peine, qui publie maintenant une grande partie des fonctionnalités du modèle le plus avancé de Samsung sur la gamme Galaxy S.

Il Galaxy S20 Ultra 5G arriverait, selon Weinbach, avec une mémoire RAM Base de 12 Go – qui pourrait être commune à tous les modèles – mais qui pourrait être étendue jusqu’à 16 Go dans la version de plus de capacité. Ce n’est pas tout à fait surprenant, à la lumière des progrès des puces de mémoire maison que nous avons vu l’été dernier.

Il conserverait également des capacités qui commenceraient toujours à 128 Go de mémoire interne, avec une option de 256 ou 512 Go. Cette fois, il n’y aurait pas d’option pour les mémoires de 1 To, mais il semble qu’il y aura un emplacement pour carte microSD jusqu’à cette capacité.

Dans votre section photographique, vous incorporerez le Appareil photo 108 MP Nous l’avons vu il y a quelques mois. Ceci, en plus d’énormes résolutions, apporte un capteur avec des pixels effectifs beaucoup plus grands grâce au pixel binning. Il serait achevé, avec un Zoom optique 10x à 48 MP et un capteur 12 MP pour ultra grand angle.

A l’intérieur on reverrait grandes figurines de batterie, avec environ 5000 mAh que nous n’avons vu que dans le milieu de gamme le plus vitaminé de Samsung. La charge rapide serait jusqu’à 45 W, comme dans la note 10+, qui obtiendrait une charge complète en 74 minutes.

La distribution de caméras et d’écrans

Selon Ice Universe, un autre des profils les plus reconnus dans l’environnement des fuites et l’une des sources les plus réputées de Samsung, publie désormais ce qui serait le distribution finale des caméras et écrans de la gamme Galaxy S20. Tout le monde ne prendrait pas grand capteur 108 MP, mais les moins chers se contenteraient d’un nouveau capteur en 12 MP cela arriverait, oui, avec une taille de pixel beaucoup plus grande.

La ligne entière ressemblerait à ceci:

Galaxy S20: 12 MP principal, 64 MP téléobjectif et 12 MP grand angle.

Galaxy S20 +: 12 MP principal, 64 MP téléobjectif, 12 MP grand angle et capteur ToF.

Galaxy S20: 108 MP principal, 48 MP téléobjectif, 12 MP grand angle et capteur ToF.

Affichage 120 Hz, uniquement en basse résolution

Avec la transition vers des écrans à haut taux de rafraîchissement, où OnePlus vient de détailler le sien pour 2020 jusqu’à 120 Hz, Samsung proposera, selon ce même leaker, l’un de chaux et un autre de sable dans cette génération de Galaxy S.

S’il n’y a pas de nouveaux changements, dans le Galaxy S20, nous verrions taux de rafraîchissement élevés, mais uniquement si nous abaissons la résolution. En Full HD, nous pouvons l’ajuster à 60 ou 120 Hz, tandis que si nous élevions la résolution à QHD, elle serait limitée à 60 Hz.

Pour répéter la distribution des écrans que nous avons vu avec le Galaxy S10e, S10 et S10 + dans les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra, respectivement, le plus petit modèle – Galaxy S20 – verrait un écran en 1080p, où il n’est pas clair non plus qu’il recevra des taux de rafraîchissement élevés.

