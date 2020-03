Apparemment, LG vient de supprimer sa gamme de smartphones G, à commencer par le LG G9

En 2019, LG a dévoilé les smartphones LG G8 et LG V50 ThinQ en même temps, de sorte que le lancement en février 2020 du LG V60 ThinQ a suscité à lui seul des réactions inquiètes de la part des personnes qui attendaient un autre combiné. Eh bien, il semble que LG ait cessé de fabriquer sa gamme de smartphones G – pour de bon.

Cela vient du site de nouvelles coréen Naver, qui a rapporté que LG cherchait à bouleverser sa stratégie de smartphone, à la fois en mettant la série G dans le sol et en la remplaçant par une nouvelle gamme plus abordable. Ces informations provenaient apparemment d’un briefing donné par la société à des sociétés de télécommunications en Corée du Sud, dont un participant a transmis les informations à Naver.

Il est vrai que LG n’est plus un acteur aussi important sur le marché des smartphones qu’il l’était, avec des marques chinoises musclées sur son gazon et avec ses téléphones manquant souvent de facteur “ wow ”, mais la nouvelle gamme de l’entreprise pour remplacer la ligne G est apparemment sa volonté de conserver une part de marché.

Quel est ce nouveau téléphone?

Naver rapporte que LG cherche à recréer le succès de son populaire «téléphone au chocolat», le LG KG800 Chocolate, à partir de 2006.

Ce nouveau téléphone sans nom possède apparemment quatre caméras arrière, dont une principale de 48 MP et un chipset Snapdragon série 700. Ces chipsets se trouvent généralement dans les téléphones de milieu de gamme qui bordent le territoire premium.

Le téléphone est également censé être doté d’un écran de 6,7 à 6,9 pouces de diamètre et est également pris en charge par un deuxième écran, une tendance que LG semble mariée à ce stade. On dit que le téléphone aura une batterie de 4000 mAh.

Avec ce smartphone, apparemment, LG vise un prix inférieur à ce que le LG G9 devait vendre, et il est censé sauver un autre appareil plus premium pour le marché coréen où la société reste plus grosse (et où la 5G est plus omniprésente) , car son combiné haut de gamme serait un téléphone 5G).

Il reste à voir quand et où ce nouveau téléphone LG abordable fera ses débuts, mais comme les détails semblent très flous à ce stade, il est probable que le combiné soit davantage une notion commerciale qu’un véritable objet physique pour le moment. Peut-être que nous le verrons se montrer vers la fin de l’année, avec suffisamment de distance par rapport au LG V60 ThinQ pour donner à ce produit un certain temps.

Via PhoneArena