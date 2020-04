Appels gratuits, boost de données et plus encore – découvrez les avantages du verrouillage de votre réseau téléphonique

C’est une période sans précédent avec l’ensemble du Royaume-Uni en lock-out et beaucoup doivent maintenant travailler à domicile. Mais pour vous faciliter la vie, les réseaux mobiles modifient le fonctionnement de leurs plans, offrant désormais des avantages liés à la pandémie.

Selon le réseau avec lequel vous êtes, ces avantages prendront différentes formes. Presque tous offrent un accès gratuit au site Web du NHS, certains donnent des minutes illimitées pour sélectionner des groupes et certains, malheureusement, sont restés les mêmes.

Alors, quelle est exactement votre offre de réseau en ce moment? Nous avons détaillé tous les réseaux disponibles et leurs nouvelles fonctionnalités ci-dessous afin que vous puissiez voir comment les contrats de votre téléphone ou les plans SIM uniquement peuvent avoir changé.

Les avantages des principaux réseaux:

EE:

EE utilise gratuitement le site Web du NHS et offre à ceux qui ont du mal à payer leurs factures la possibilité de discuter de la question. Si vous êtes un client PAYG, vous pouvez appeler EE sans frais supplémentaires. Et maintenant, EE offre des appels, des SMS et des données illimités aux clients vulnérables ou handicapés.

Voir l’offre

O2:

N’importe qui sur O2 peut accéder au site Web du NHS sans utiliser de données et promet de maintenir son réseau aussi fiable que possible pendant cette période. O2 a également ajouté qu’il donnera des appels illimités à tous les plans pendant cette période si vous ne l’avez pas déjà. Quant aux clients PAYG, vous bénéficierez de 300 minutes supplémentaires, soit environ trois fois plus que la personne moyenne utilise au cours d’un mois typique.

Voir l’offre

Trois:

Si vous êtes sur Three, il n’y a qu’un seul ajout à votre plan pendant cette période de verrouillage, l’accès gratuit aux données à tous les sites Web du NHS, au pays et à l’étranger.

Voir l’offre

Vodafone:

Comme de nombreux autres plans, Vodafone propose l’utilisation gratuite du site Web du NHS. Mais après cela, il n’y a pas vraiment grand-chose à gagner sur Vodafone en ce moment. Vodafone donnait des données illimitées sur sa plate-forme Veryme pendant cette période, il vaut donc la peine de garder un œil sur les autres offres qu’elles apportent. Et pour tout membre du personnel du NHS, Vodafone vous fournira désormais automatiquement des données illimitées pendant trente jours – cela entrera en vigueur le 6 avril.

Voir l’offre

iD Mobile:

Comme beaucoup d’autres réseaux, l’utilisation du site Web du NHS n’utilisera aucune donnée sur aucun plan iD Mobile. Et si vous avez plus de 70 ans et que vous bénéficiez d’un forfait iD Mobile, vous obtiendrez automatiquement des minutes illimitées gratuites jusqu’à la mi-avril.

Voir l’offre

Sky Mobile:

Sky ressemble beaucoup à Virgin ci-dessous dans son offre. Il offre 10 Go de données à tous ses clients sans frais supplémentaires. Et bien sûr, aucune donnée ne sera utilisée sur le site Web du NHS.

Voir l’offre

Virgin Mobile:

Virgin est l’un des réseaux qui se multiplient. Il utilise le site Web du NHS sans données, comme tout le monde, mais il donne également à ses clients mensuels payants un nombre illimité de minutes vers les téléphones fixes et autres clients de téléphonie mobile, ainsi qu’une augmentation de 10 Go des données chaque mois.

Voir l’offre

Tesco Mobile:

Tesco a fait la même chose que presque tous les autres réseaux dans le fait que vous pouvez désormais accéder au site Web du NHS et aux conseils du gouvernement sans utiliser de données.

Au-delà de cela, Tesco a également offert à ses clients des appels gratuits le soir et le week-end à tous ses clients, quel que soit le type de forfait que vous utilisez.

Giffgaff:

Giffgaff reste simple. L’utilisation du site Web du NHS pendant un forfait Giffgaff n’utilisera aucune de vos données et la ligne NHS 111 restera un appel gratuit.

Voir l’offre

Quelles sont les meilleures offres SIM pour investir uniquement:

Vous cherchez à changer de réseau? Heureusement, il existe actuellement un certain nombre d’options intéressantes. Utilisez notre guide des offres SIM uniquement pour les voir en entier ou voir nos favoris ci-dessous:

– EE: 60 Go de données pour 20 £ par mois

– Smarty: 100 Go de données pour 15 £ par mois

– Trois: données illimitées pour 18 £ par mois