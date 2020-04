Appels vidéo de Google Meet, accessibles gratuitement à tous

Google a annoncé ce mercredi la sortie de son système de visioconférence de Google Meet, jusqu’ici uniquement accessible aux utilisateurs de ses plans pour les entreprises et les entreprises qui sous-traitent G Suite. Désormais, il sera possible d’établir appels vidéo jusqu’à 100 participants, sans limitation de temps. Du moins pour l’instant.

Et c’est qu’il imposera une restriction temporaire à partir du 30 septembre, jour après lequel les appels vidéo devraient être gratuits pendant un maximum de 60 minutes. Ce qui nous laisse cinq mois de vidéoconférence gratuite sans limite de durée.

Appels vidéo sur Google Meet: gratuit, jusqu’à 100 participants et illimité

Cependant, il existe une différence fondamentale avec la façon de travailler de l’une des alternatives qui émerge le plus fortement à l’époque des réunions virtuelles qui se déroulent. Et c’est que pour entrer dans l’appel vidéo, contrairement à Zoom, nous devrons être connectés à la plateforme avec un compte Google. Un accès clic-clic ne suffira pas.

Google Meet est un service multiplateforme, accessible via l’adresse meet.google.com, ainsi que via ses applications pour iOS et Android. Il est intégré à Google Agenda, de sorte que les appels vidéo programmés dans le calendrier de la marque seront accessibles à partir de ce même système de calendrier.

Google met un accent particulier dans sa déclaration sur les protections de sécurité dont dispose la plateforme. Ils indiquent en outre que «vos données Meet ne sont pas utilisées à des fins publicitaires et nous ne vendons pas vos données à des tiers».

Google Meet a été mis à jour la semaine dernière avec Gallery View, qui permet à un grand nombre d’utilisateurs de voir simultanément des visages, ce que Zoom a rendu si populaire.

Google essaie d’arrêter la croissance de Zoom, qui a explosé ces dernières semaines. Pour référence, ce service qui a débuté l’année avec quelque 10 millions d’utilisateurs a vu son utilisation se multiplier par 30 en quarantaine. De même que Skype, qui essaie également de s’adapter avec certaines des fonctionnalités les plus marquantes de Zoom.

Zoom sur le côté, le plus gros problème de Google est peut-être qu’avec ses tentatives répétées dans le domaine de la messagerie, il a perdu le focus et ses multiples propositions se font concurrence pour se faire un nom. Récemment, l’alternative à Slack et Microsoft Teams a été renommée de Hangouts Chat en Google Chat.

