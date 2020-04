appels vidéo jusqu’à 100 personnes et sans limites

Comme nous l’avons déjà dit à de nombreuses reprises, les applications, outils et dispositifs de passer des appels vidéo et des vidéoconférences ils sont devenus l’exposant maximal de cet isolement. Et est-ce dû à l’offre énorme et toujours croissante disponible, de nombreuses entreprises ont choisi d’offrir leurs services premium entièrement gratuitement et sans limitations.

Ce fut le cas de Google Meet, le service d’appel vocal et vidéo du géant américain, qui vient d’annoncer que son application sera disponible pour tous les utilisateurs à partir de la prochaine Lundi 4 mai, permettant la pleine utilisation de ses fonctions, parmi lesquelles se distinguent temps illimité pour les appels, et le nombre maximum de sièges est passé à 100 participants. Mais ce n’est pas tout. D’autres fonctionnalités avancées telles que le partage d’écran, la capture en temps réel ou la vue étendue seront également disponibles.

De plus, et en nette différenciation avec les autres applications disponibles, Google lui-même a souhaité mettre en avant vos atouts dans le domaine de la sécurité:

Google Meet propose un ensemble de commandes aux hôtes de chaque appel vidéo, telles que la possibilité d’admettre ou de refuser l’entrée à une réunion et de désactiver ou supprimer des participants, si nécessaire.

L’application ne permet pas aux utilisateurs anonymes de rejoindre des réunions créées par des comptes individuels.

Les codes de réunion Goolge Meet sont complexes par défaut et donc résistants aux tentatives d’attaque par force brute.

Les visioconférences et les enregistrements stockés sur Google Drive sont cryptés en transit et au repos.

Vos données Google Meet ne seront pas utilisées à des fins publicitaires ni vendues à des tiers.

D’autre part, notez également que Google Meet ne ne nécessitera aucun plugin supplémentaire, afin que nous puissions l’utiliser à partir de n’importe quel appareil et navigateur Web. Bien que nous ayons également ses applications pertinentes adaptées aux téléphones mobiles, disponibles via l’Apple Store et le Google Play Store.

Cependant, il s’agit d’une offre temporaire qui sera prolongée jusqu’à fin septembre, une fois terminé, à partir du 1er octobre, les utilisateurs qui souhaitent continuer à profiter de toutes les fonctions de cette application d’appel vidéo doivent acheter un compte Google Suite. Cependant, Google Meet continuera d’offrir une partie de son service gratuitement, avec une version limitée avec des appels allant jusqu’à 60 minutes.