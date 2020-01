Apple 2020: nouveaux iPad Pro, iPhone 12 et bien plus

Pour Apple, 2019 a été une année chargée, grâce à la gamme iPhone 11, aux nouveaux AirPod, à l’accent mis sur le Mac, et plus encore. À l’approche de 2020, Apple attend encore plus, notamment l’iPhone 12, des iPad Pros plus puissants et des mises à jour continues du Mac.

Continuez à lire ce que nous attendons d’Apple en 2020.

iPhone SE 2 / iPhone 9

La première annonce matérielle que nous attendons d’Apple en 2020 est un nouveau modèle d’iPhone bas de gamme. Des rapports d’analystes, y compris Ming-Chi Kuo, ont indiqué qu’Apple développait un nouvel iPhone qui servira de suivi de la conception de l’iPhone 8, mais avec un processeur A13 plus puissant.

À part l’A13 et un dos en verre dépoli, nous nous attendons à ce que cet iPhone soit presque identique à l’iPhone 8: un écran LCD de 4,7 pouces, Touch ID, un bouton d’accueil et de grands cadres en haut et en bas. Kuo a prédit que ce modèle d’iPhone commencera à 399 $ avec 64 Go de stockage.

Comment Apple appellera-t-il cet appareil? Bien qu’il soit communément appelé l’iPhone SE 2, nous ne nous attendons pas à ce que ce soit le nom marketing. Un rapport a suggéré qu’il pourrait être appelé l’iPhone 9, ce qui est logique, compte tenu de son positionnement entre l’iPhone 8 et l’iPhone X. Les noms marketing de l’iPhone sont notoirement difficiles à prévoir, cependant, nous devrons donc attendre l’annonce officielle d’Apple pour confirmation.

Pourquoi Apple lance-t-il cet iPhone SE 2 / iPhone 9 en 2020? L’objectif est apparemment d’inciter ceux qui utilisent encore l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus à se mettre à niveau. L’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus ne sont pas pris en charge par iOS 13, ce qui signifie que ces utilisateurs ne peuvent pas accéder aux nouveaux services d’Apple tels que Apple Arcade et Apple TV +. Cet iPhone devrait comporter le processeur A13, ce qui signifie qu’il sera pris en charge par iOS pour les années à venir – ouvrant les nouveaux services d’Apple à des millions de personnes supplémentaires.

Lisez tout ce que nous savons sur l’iPhone SE 2 / iPhone 9 dans notre tour d’horizon complet ici.

iPad Pro

Apple a présenté une gamme iPad Pro révisée à la fin de 2018, apportant Face ID, un nouveau design bord à bord, l’Apple Pencil de deuxième génération, et plus encore. Après cette actualisation spectaculaire, l’attention s’est tournée vers les logiciels en 2019, avec Apple présentant la première version d’iPadOS.

En 2020, des rapports indiquent qu’Apple a une autre actualisation matérielle de l’iPad Pro sur le dossier. Selon les rendus d’Onleaks, les iPad iPad 2020 présenteront la même configuration de caméra à triple objectif que l’iPhone 11. En plus des mises à niveau que cela apportera à la photographie générale, une configuration de caméra à triple objectif donnera également à l’iPad Pro plus augmenté. capacités de réalité, les rapports suggèrent.

Quand pouvez-vous vous attendre à ce que la gamme iPad Pro 2020 d’Apple soit publiée? Il semble que le nouveau matériel iPad pourrait être prévu dès ce printemps, peut-être aux côtés de l’iPhone 9 susmentionné.

Une chose à considérer: les rapports indiquent également qu’Apple travaille sur des modèles d’iPad Pro avec une technologie d’écran mini-LED. Un rapport a déclaré que cette mise à niveau interviendrait au début de 2021, tandis qu’un autre rapport plus récent a déplacé cette chronologie jusqu’à la fin de 2020, au moins pour le modèle 12,9 pouces.

Si vous envisagez d’acheter l’iPad de prochaine génération, sachez qu’un modèle avec mini LED pourrait également être à l’horizon.

MacBook Air et MacBook Pro

L’une des plus grandes annonces de produits d’Apple en 2019 était le MacBook Pro 16 pouces. En plus de l’affichage plus grand, cette mise à jour comprenait une conception de clavier mise à jour bien nécessaire. Après plusieurs tentatives pour perfectionner le clavier papillon, le nouveau clavier magique d’Apple revient au style de commutateur à ciseaux plus traditionnel pour une fiabilité, un déplacement des touches et une durabilité améliorés.

Pour l’instant, le Magic Keyboard n’est disponible que sur le MacBook Pro 16 pouces. Cela devrait toutefois changer en 2020, avec Ming-Chi Kuo rapportant qu’Apple apportera le nouveau clavier au MacBook Pro 13 pouces et au MacBook Air en 2020.

Il est également probable qu’au moins le nouveau MacBook Pro 13 pouces (ou 14 pouces?) Adoptera la nouvelle conception thermique utilisée par le MacBook Pro 16 pouces pour améliorer les performances sous de lourdes charges. Cela s’accorderait parfaitement avec la bascule «Mode Pro» qu’Apple teste sous macOS.

Il n’y a actuellement aucun calendrier pour le moment où Apple prévoit d’introduire les nouveaux MacBooks avec claviers magiques. Un nouveau modèle de MacBook vient d’apparaître dans une base de données européenne, suggérant qu’au moins un pourrait être publié dans les prochains mois. En attendant, il est difficile de vous recommander d’acheter un MacBook avec le clavier papillon.

Tout comme l’iPad Pro, le MacBook Pro 16 pouces devrait également passer à la technologie d’affichage mini-LED fin 2020. Les détails supplémentaires sur cette mise à jour sont inconnus pour le moment.

iMac et Mac mini

On sait moins à quoi s’attendre pour l’iMac en 2020. L’iMac grand public a été mis à jour en mars 2019 avec de nouveaux processeurs Intel à 6 et 8 cœurs, et vous pouvez toujours mettre à niveau la RAM après coup. Mais qu’en est-il de la conception visuelle de l’iMac? L’iMac a gardé le même design général depuis 2012, il est donc longtemps attendu pour une actualisation visuelle.

L’iMac Pro dure trois ans depuis son introduction, et on ne sait pas quels sont les plans d’Apple pour cette machine. Si l’iMac Pro va recevoir une autre mise à niveau, qu’il s’agisse d’une refonte ou d’une spécification, nous nous attendons à ce que cela se produise en 2020, mais seul le temps nous le dira.

La même chose peut également être dite à propos du Mac mini, qui a été mis à jour pour la dernière fois en 2018. Le Mac mini n’est clairement pas le Mac le plus populaire vendu par Apple, mais il est possible (non garanti) que nous verrons une sorte de bosse de spécification interne mise à jour en 2020.

Apple AirTags

Comme . l’a signalé à plusieurs reprises, Apple développe un outil de suivi des articles personnels similaire aux produits Tile populaires. Cela signifie que vous pourrez attacher l’outil de suivi des éléments physiques d’Apple à n’importe quel objet, tel que votre portefeuille, votre sac à dos, vos clés, etc., puis suivre ces éléments via l’application Find My sur Mac et iOS.

Des preuves dans iOS suggèrent que ces outils de suivi des objets seront appelés «AirTags» et s’intégreront aux fonctionnalités de réalité augmentée pour aider les utilisateurs à retrouver facilement leurs objets perdus. Par exemple, vous pouvez tenir votre iPhone vers le haut et voir des instructions précises pour retrouver vos objets perdus.

De plus, Apple Tag sera également en mesure de tirer parti de la vaste base d’utilisateurs iOS pour s’assurer qu’il est toujours à portée d’un iPhone ou d’un autre appareil Apple connecté. Les utilisateurs pourront également recevoir des notifications lorsque leur iPhone s’éloignera trop du tag.

Nous nous attendions initialement à ce que l’accessoire AirTag soit dévoilé fin 2019, mais cela n’a pas abouti. Une sortie en 2020 semble probable, surtout compte tenu de l’inclusion de la puce de localisation U1 Ultrawideband dans l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro.

Lisez tout ce que nous savons sur le suivi des articles d’Apple dans notre guide complet.

Apple Watch

Tout d’abord, des preuves sont apparues plus tôt ce mois-ci suggérant qu’Apple travaille sur un produit (RED) Apple Watch Series 5 qui pourrait être publié dès ce printemps. Cette variante de l’Apple Watch aurait été fabriquée dans un boîtier en aluminium avec une finition rouge. Il s’agirait de la toute première Apple Watch PRODUCT (RED).

Plus tard cette année, l’histoire indique qu’Apple présentera l’Apple Watch Series 6. Nous ne savons toujours pas grand-chose sur l’Apple Watch de nouvelle génération, mais les premiers rapports suggèrent qu’elle offrira des performances plus rapides et une meilleure résistance à l’eau. L’amélioration des performances rendra l’Apple Watch encore plus capable de fonctionner indépendamment de l’iPhone.

À mesure que 2020 progresse, nous en saurons probablement plus sur ce à quoi s’attendre de l’Apple Watch Series 6. En attendant, faites-nous savoir sur quoi vous aimeriez voir Apple se concentrer dans les commentaires.

Gamme iPhone 12

En plus de l’iPhone SE 2 / iPhone 9 discuté précédemment, Apple devrait également présenter la gamme iPhone 12 cette année. Que pouvons-nous attendre de l’iPhone 12? Les premiers rapports suggèrent que ce sera une année chargée.

Ming-Chi Kuo a toujours rapporté jusqu’à présent qu’Apple prévoyait d’introduire quatre nouveaux modèles d’iPhone 12 en 2020. La différence entre tous ces modèles, autres que les tailles d’écran, sera la technologie de l’appareil photo.

Selon Kuo, l’iPhone OLED de 5,4 pouces comportera une configuration à double caméra à l’arrière. L’iPhone 6,1 pouces bas de gamme disposera d’un système à double caméra similaire. Le modèle haut de gamme de 6,1 pouces et le modèle de 6,7 pouces comprendront des configurations de caméra à triple objectif ainsi que la technologie de détection 3D du temps de vol.

En termes de conception, l’iPhone 12 devrait présenter une refonte du châssis assez importante. Les rapports indiquent que l’iPhone 12 ressemblera à l’iPhone 4 avec des bords carrés et un design plus boxeur. Depuis l’iPhone 6, les iPhones figurent sur des bords incurvés qui se fondent dans les écrans, mais il semble que cela changera en 2020.

Les quatre modèles d’iPhone 12 introduits cette année devraient également prendre en charge la 5G. Cela inclut les deux versions de 5G: 5G sous-6 GHz et mmWave 5G. Le premier offre des vitesses légèrement plus rapides que le LTE, mais le dernier est largement considéré comme le «vrai 5G» avec des vitesses qui rivalisent avec l’internet domestique.

La gamme iPhone 12 devrait également présenter la prochaine itération des processeurs Apple de la série A, probablement appelés A14. Selon un récent rapport sur la chaîne d’approvisionnement, TSMC devrait démarrer la production du processeur A14 à l’aide d’un nouveau processus de 5 nanomètres au T2. L’A13 a été produit avec un processeur de 7 nm, donc l’A14 devrait être plus économe en énergie et plus rapide, grâce au processus de 5 nm.

À l’heure actuelle, nous prévoyons que les quatre modèles d’iPhone 12 sortiront à l’automne. Bien que cela puisse changer, en particulier avec l’incertitude autour de la 5G, tout semble être dans les délais pour l’instant.

Logiciel

Enfin et surtout, Apple lancera également les dernières versions de ses systèmes d’exploitation en 2020. Ceux-ci seront probablement appelés iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14 et macOS 10.16.

Nous ne savons pas encore sur quelles nouvelles fonctionnalités Apple prévoit de se concentrer cette année. Un rapport de Bloomberg, cependant, a récemment déclaré qu’Apple modifiait la façon dont il développe de nouvelles versions iOS pour se concentrer sur l’amélioration de la stabilité et des tests bêta. Le processus de développement et de test bêta raffiné d’Apple faciliterait l’activation et la désactivation de fonctionnalités qui ne sont pas prêtes pour les heures de grande écoute.

Le rapport a noté qu’Apple s’attend actuellement à ce qu’iOS 14 soit une version riche en fonctionnalités, mais qu’il est prêt à retarder certaines de ces fonctionnalités vers iOS 15 par souci de stabilité, si nécessaire.

Qu’êtes-vous le plus heureux de voir d’Apple en 2020? Sur quelles nouvelles fonctionnalités logicielles aimeriez-vous qu’Apple se concentre? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

