Apple 5K iMac voit 200 $ de réduction, Anker vente de 8 $, plus

Les meilleures offres de mardi incluent une remise de 200 $ sur le dernier iMac 5K 27 pouces d’Apple, une vente d’accessoires Anker pour iPhone à partir de 8 $ et une remise rare sur le bracelet de montre Apple Milanais Loop officiel. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Économisez 200 $ sur l’iMac 5K 27 pouces d’Apple

Amazon propose actuellement le dernier iMac Apple Retina 5K 27 pouces 3,7 GHz / 8 Go / 2 To Fusion pour 2 099 $. Bon pour une remise de 200 $, l’offre d’aujourd’hui est la plus basse que nous ayons vue depuis les vacances et correspond à la deuxième meilleure à ce jour sur Amazon.

Le dernier iMac 27 pouces d’Apple est équipé d’un magnifique écran Retina 5K, de graphiques AMD, de plusieurs ports Thunderbolt 3 et USB-A ainsi que d’Ethernet Gigabit. Si vous cherchez une solide machine de création de contenu de qualité professionnelle, l’iMac 5K d’Apple est sûr de faire l’affaire. De plus, avec le lecteur Fusion de 2 To, il y a de la place pour tous vos documents, photos, vidéos, etc.

Vente d’accessoires Anker pour iPhone à partir de 8 $

AnkerDirect via Amazon a lancé sa dernière vente, cette fois en vedette par son chargeur PD-PowerPort Atom III USB-C à 22 $ pour les membres Prime ou pour les commandes de plus de 25 $. Habituellement, la vente de 36 $ permet d’économiser 38% sur l’offre d’aujourd’hui, est l’une des premières fois que nous la voyons en vente et correspond au plus bas niveau d’Amazon.

Doté de la technologie d’alimentation USB-C PD et GaN, ce chargeur mural peut recharger les appareils connectés à des vitesses de 30W. Vous trouverez un design discret qui ne prendra pas trop de place dans votre sac, ce qui signifie qu’il est parfait pour charger un iPhone, iPad et plus encore en voyage. Nous avons dit que c’était “le meilleur chargeur pour iPhone de cette année” dans notre examen pratique. Achetez des offres supplémentaires ici.

Le bracelet de montre Apple Milanese Loop coûte 85 $

Amazon propose actuellement le bracelet Apple Watch Loop Milanese officiel d’Apple dans les tailles 40 et 40 mm pour 85 $. Ce prix sera reflété lors du paiement. Ayant initialement vendu pour 149 $, il a récemment reçu un prix officiel réduit à 99 $. L’offre d’aujourd’hui se situe à moins de 4 $ de notre mention précédente et est la deuxième meilleure que nous ayons vue en plus de 6 mois.

La boucle milanaise rehausse l’apparence de votre Apple Watch avec un design en acier inoxydable tissé et un fermoir magnétique qui permet un ajustement réglable. Parfait pour porter au travail, pour des événements formels ou simplement pour ajouter du style à votre garde-robe.

Le récepteur Sony CarPlay de 7 pouces coûte 330 $

La vitrine officielle eBay de Best Buy propose le récepteur Sony XAV-AX3000 7 pouces CarPlay + Android Auto pour 330 $. Également disponible directement auprès de Best Buy. Habituellement vendue pour 400 $, l’offre d’aujourd’hui correspond à notre mention précédente du début de l’année pour le plus bas historique. Doté d’un écran tactile de 7 pouces, le récepteur CarPlay et Android Auto de Sony est une mise à niveau indispensable pour votre trajet. Il permet notamment de garder un œil sur les directions, la lecture de musique et bien plus encore lors des déplacements.

Économisez 24 $ sur Twelve South HiRise pour MacBook

Amazon propose le Twelve South HiRise pour MacBook pour 56 $ US. Cela représente une réduction de 24 $ par rapport au prix récent et se situe à moins de 7 $ du prix le plus bas que nous ayons suivi. Twelve South HiRise élève un MacBook plus près du niveau des yeux dans le but d’améliorer l’ergonomie et de réduire les mauvaises habitudes de posture. Il convient à tous les MacBook livrés par Apple depuis près de dix ans. Il présente un design en aluminium qui correspond à votre autre équipement Apple.

Offre . du mois

Chargeasap Powerbank 150W Flash USB-C: Chargeasap distingue son nouveau chargeur flash portable de la concurrence avec une sortie totale de 150 W avec 100 W disponibles uniquement à partir du port USB-C PD. La société affirme que cela en fait la «banque d’alimentation la plus rapide au monde». Il propose également une charge sans fil, peut charger quatre appareils à la fois et est disponible dès maintenant pour 149 $ (Reg $ 299) en précommande spéciale.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, et plus encore chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils d’occasion contre de l’argent et soutenir . en cours de route! Utilisez le code . pour un 15 $ supplémentaires sur tous les métiers.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!

Drop ALT Keyboard Review: Propre, bien construit et personnalisable [Video]

Anker PowerCore III Sense 10k Review: batterie élégante pour les nouveaux appareils [Video]

Coway Airmega Smart Air Purifier Review: Amazon fav obtient une mise à jour intelligente [Video]

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: