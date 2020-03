Apple a accidentellement répertorié quatre nouveaux modèles sur son site Web

En particulier, deux des modèles, A2228 et A2229, correspondent aux documents récents déposés par la société auprès de la Commission économique eurasienne. Dans le passé, les nouvelles listes de bases de données avec ECC ont généralement préfiguré de nouvelles versions d’Apple.

Apple: le nouvel iPad Pro peut-il remplacer les ordinateurs portables traditionnels?

Quant à ce qu’il faut attendre du nouvel iPad Pro, l’analyste Ming Chi-Kuo Il a déclaré que la tablette comportera une gamme de caméras principales à triple objectif avec des capacités de détection 3D. Le bocal fréquent d’Apple, Sonny Dickson, a confirmé cette rumeur au milieu de l’année dernière, quand il a partagé ce qu’il prétendait être un modèle “final design” du nouveau iPad Pro de 11 pouces.

Cependant, la modification la plus intéressante n’a peut-être rien à voir avec le nouveau matériel. À la fin du mois dernier, The Information a déclaré qu’Apple se préparait à commencer à produire un nouvel accessoire de clavier avec trackpad intégré, suggérant que iPadOS 14 offrira un support de souris plus robuste. En d’autres termes, l’iPad Pro pourrait enfin être à la hauteur pour le remplacement d’un ordinateur portable.

La question devient alors de savoir si Apple va bientôt annoncer le nouvel iPad Pro. En novembre, Bloomberg a déclaré que la tablette pourrait arriver “déjà” dans le premier semestre la 2020. De toute évidence, c’était avant que l’Organisation mondiale de la santé ne déclare que l’épidémie de coronavirus étaient un pandémie.