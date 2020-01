Apple a annulé ses plans de sauvegardes entièrement chiffrées

Apple aurait annulé son intention de chiffrer entièrement les sauvegardes des iPhones des utilisateurs dans iCloud à la suite de plaintes du FBI selon lesquelles cette décision nuirait aux enquêtes.

Le renversement du fabricant d’iPhone, qui s’est produit il y a environ deux ans, n’a pas été signalé auparavant, mais maintenant plusieurs sources proches du dossier ont parlé à . au sujet des plans de cryptage précédents de la société.

Selon plusieurs responsables actuels et anciens du FBI et employés d’Apple, la société a informé le FBI il y a plus de deux ans de son intention d’offrir aux utilisateurs un cryptage de bout en bout lors du stockage de leurs données téléphoniques sur iCloud. Dans le cadre de ce plan, Apple n’aurait plus accès aux clés utilisées pour déverrouiller les données cryptées et, pour cette raison, la société ne serait pas en mesure de remettre des documents aux forces de l’ordre, même sur ordonnance d’un tribunal.

Cependant, dans des entretiens privés avec Apple peu de temps après, des représentants de la division des technologies opérationnelles du FBI se sont opposés au plan, arguant qu’il les empêcherait d’obtenir des preuves contre des suspects.

Travailler avec les forces de l’ordre

Lorsque Apple a parlé en privé au FBI au sujet de ses travaux sur la sécurité des téléphones l’année suivante, son plan de chiffrement de bout en bout avait été abandonné selon les sources de ., bien que le média n’ait pas été en mesure de déterminer exactement pourquoi le plan était suspendu.

L’une des sources a déclaré que l’entreprise ne voulait pas risquer d’être attaquée par des fonctionnaires pour avoir protégé des criminels, poursuivie pour avoir rendu des données inaccessibles aux agences gouvernementales ou utilisées comme excuse pour créer une nouvelle législation contre le cryptage.

Alors qu’Apple hésite souvent à déverrouiller des iPhones pour des enquêtes criminelles, comme ce fut le cas avec le San Bernardino qui a riposté en 2016, son service de stockage en nuage iCloud peut être secrètement fouillé. Selon le dernier rapport semestriel de transparence de la société sur les demandes de données, les autorités américaines ont demandé et reçu des sauvegardes complètes de l’appareil ou d’autres contenus des comptes iCloud des utilisateurs dans 1 568 cas. Apple a également déclaré avoir remis au moins certaines données pour 90% des demandes reçues.

Bien qu’iCloud ne soit pas protégé par un cryptage de bout en bout, la société a déplacé son attention vers la protection des informations utilisateur sensibles telles que les mots de passe enregistrés et les données de santé.

