Apple a battu Samsung dans les smartphones Q4, mais la 3e place pour l’année

Apple a battu Samsung dans les livraisons de smartphones au quatrième trimestre 2019, mais est passé de la deuxième à la troisième place derrière Huawei en regardant l’année dans son ensemble.

C’est l’image peinte par Strategy Analytics, qui a estimé qu’Apple a livré 70,7 millions d’iPhone au quatrième trimestre 2019 contre 68,8 millions de smartphones Samsung au cours du même trimestre. C’est un renversement par rapport au même trimestre de l’année dernière, lorsque la société coréenne était confortablement en avance…

La firme de renseignement sur le marché a déclaré que les livraisons mondiales de smartphones pour le trimestre étaient stables, il s’agissait donc de savoir quelle entreprise avait saisi la plus grosse part du gâteau.

Les livraisons mondiales de smartphones sont restées stables à une croissance nulle pour atteindre 375 millions d’unités au quatrième trimestre de 2019. Apple s’est emparé de la première position avec 19% de part de marché mondiale des smartphones, Samsung a revendiqué la deuxième position, tandis que Huawei a chuté à 15% en troisième position. […]

Les livraisons d’iPhone d’Apple ont augmenté de 7% par an, passant de 65,9 millions d’unités dans le monde au quatrième trimestre 2018 à 70,7 millions au quatrième trimestre 2019. Il s’agit de la meilleure performance de croissance d’Apple depuis 2015. La part de marché mondiale des smartphones d’Apple est passée de 18% à 19% au cours de la dernière année. Apple se redresse, en raison des prix moins chers de l’iPhone 11 et d’une demande plus saine en Asie et en Amérique du Nord.

Si l’on considère l’ensemble de 2019 par rapport à 2018, la part de marché d’Apple a légèrement baissé de 14,4% à 14%, tandis que Huawei a augmenté à 17%, reléguant le fabricant d’iPhone à la troisième place. Samsung est resté n ° 1 avec une légère amélioration de 20,9%.

Comme d’habitude, les chiffres des autres sociétés de veille économique varient quelque peu. Canalys convient qu’Apple était en avance sur Samsung pour le trimestre, mais lui attribue une avance plus importante – et il pense également qu’Apple avait déjà remporté la course Q4 l’année précédente.

Enfin, il y a Counterpoint Research, qui n’a pas partagé les chiffres du quatrième trimestre, mais reconnaît que Huawei a dépassé Apple pour l’année dans son ensemble.

Les perspectives d’avenir de Huawei ne sont pas claires compte tenu des problèmes de sécurité liés à la technologie de l’entreprise et de l’interdiction américaine de vendre des entreprises américaines à la société – qui comprend l’accès à Android.

Le fait qu’Apple ait battu Samsung au quatrième trimestre ne sera pas une énorme surprise étant donné qu’Apple a annoncé plus tôt cette semaine que le trimestre de vacances était un record absolu pour l’entreprise.

