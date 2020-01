Apple a battu toutes les marques Android pour devenir le premier fournisseur de téléphones au monde au quatrième trimestre – .

Apple n’a pas vraiment eu de difficultés en matière de vente de smartphones ces dernières années, mais elle a pris le pas sur Samsung en termes de part de marché mondiale. Non seulement Samsung avait pris les devants, mais Huawei était également à la traîne, c’est pourquoi les derniers résultats trimestriels sont si importants. Selon le cabinet d’études Strategy Analytics, Apple a repris son titre de premier fournisseur mondial de smartphones au quatrième trimestre de 2019.

«Les expéditions d’iPhone d’Apple ont augmenté de 7% par an, passant de 65,9 millions d’unités dans le monde au quatrième trimestre 2018 à 70,7 millions au quatrième trimestre 2019», a ajouté le directeur exécutif Neil Mawston. “Il s’agit de la meilleure performance de croissance d’Apple depuis 2015. La part de marché mondiale des smartphones d’Apple est passée de 18% à 19% au cours de la dernière année. Apple se redresse, en raison des prix moins chers de l’iPhone 11 et d’une demande plus saine en Asie et en Amérique du Nord. »

Pendant ce temps, la part de marché de Samsung est restée stable à 18,4% du quatrième trimestre 2018 au quatrième trimestre 2019, tandis que Huawei est passé de 16,1% à 15% au cours de la même période. Alors que les deux fournisseurs ont toujours dominé Apple au cours de 2019, le redressement du quatrième trimestre pour Apple était notable et montre comment Apple pourrait défier Samsung et Huawei pour la couronne en 2020.

Avec 197,4 millions d’expéditions en 2019 contre 240,5 millions pour Huawei et 295,1 millions pour Samsung, il reste encore beaucoup de travail à faire, mais renverser les deux fournisseurs au quatrième trimestre 2019 est une excellente première étape.

Si l’analyse de la firme est correcte et que le bas prix de l’iPhone 11 est le plus grand facteur de succès d’Apple, le lancement supposé d’un iPhone SE 2 (ou iPhone 9) au premier semestre 2020 pourrait donner à Apple une nouvelle impulsion la concurrence, car le téléphone devrait coûter beaucoup moins cher qu’un produit phare.

