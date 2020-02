Apple a corrigé le bogue de cryptage de l’application Mail avec la dernière version de macOS Catalina

L’automne dernier, nous avons découvert une faille dans l’application Mail sous macOS qui empêcherait le cryptage des e-mails cryptés. Avec la sortie publique de macOS 10.15.3 la semaine dernière, le chercheur qui a découvert le bogue dit qu’il a été corrigé.

Le spécialiste informatique d’Apple, Bob Gendler, a découvert la vulnérabilité l’été dernier et l’automne dernier, Apple a déclaré qu’il corrigerait le bogue dans une future mise à jour. La faille était liée à la façon dont Mail enregistrait les fichiers de base de données utilisés par Siri qui n’étaient en fait pas cryptés, même pour les e-mails cryptés.

Après qu’Apple a publié macOS 10.15.3, Gendler a vérifié si le bogue était toujours présent et il a signalé que la faille avait été corrigée (via The Verge). Bien que le correctif n’ait pas été noté dans les notes de publication de la mise à jour, Gendler a déclaré à The Verge qu’AppleCare Enterprise Support l’avait contacté pour confirmer le correctif.

Si vous n’avez pas encore mis à jour, vous pouvez vous diriger vers > À propos de ce Mac> Mise à jour logicielle pour installer macOS 10.15.3.

Dans les nouvelles connexes, Apple a semé aujourd’hui les premiers bêtas de macOS 10.15.4, iOS 13.4, watchOS 6.2, et plus encore. Nous avons des détails sur de nouvelles fonctionnalités intéressantes comme CarKey, la possibilité pour les développeurs de vendre des applications Mac et iOS en un seul achat, et bien plus encore.

