Apple a dépensé un montant record pour le lobbying à Washington en 2019, mais beaucoup moins que ses concurrents

De nouvelles divulgations déposées cette semaine révèlent qu’Apple continue de dépenser moins que ses autres concurrents pour faire du lobbying à Washington, D.C. Comme détaillé par MarketWatch, les dépenses d’Apple ont atteint 7,4 millions de dollars en lobbying en 2019, ce qui est un record pour l’entreprise, mais encore beaucoup moins que les autres.

À titre de comparaison, Apple a dépensé 6,7 millions de dollars en lobbying en 2018 et 7,2 millions de dollars en 2017. Avant 2016, Apple n’avait jamais dépensé plus de 5 millions de dollars au cours d’une année civile de lobbying. Apple a accru sa présence dans la capitale depuis que Donald Trump a pris ses fonctions, mais les dépenses sont restées constantes jusqu’à présent pendant les trois années du mandat de Trump.

Selon les données de cette semaine, Facebook a dépensé 16,7 millions de dollars en lobbying l’année dernière, beaucoup plus que les 12,6 millions de dollars dépensés en 2018. Amazon a également augmenté ses dépenses de 14,4 millions à 16,1 millions de dollars. Google a en fait connu une baisse des dépenses de lobbying d’une année à l’autre, ses efforts en 2019 passant de 21,7 millions de dollars à 11,8 millions de dollars.

Les entreprises ne sont pas tenues de divulguer autre chose que des dépenses en matière de lobbying à Washington, D.C. En novembre, il a été rapporté qu’Apple avait engagé un lobbyiste pro-Trump pour aider à lutter contre les tarifs potentiels sur l’iPhone et d’autres produits. Il est probable que le lobbying d’Apple s’est fortement concentré sur les tarifs tout au long de 2019.

Apple profite également certainement de la relation étroite de Tim Cook avec Trump, ce qui signifie peut-être qu’il doit dépenser moins en lobbying. Trump a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles il respecte Cook est à cause de la communication directe. «Il m’appelle et les autres non», a déclaré Trump l’année dernière. «D’autres sortent et embauchent des consultants très chers. Tim Cook appelle directement Donald Trump. »

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: