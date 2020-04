Apple a laissé les spécifications clés de l’iPhone SE un mystère, mais elles viennent d’être révélées – .

La date de sortie de l’iPhone SE de deuxième génération d’Apple a été officialisée, tout comme plusieurs des spécifications clés du nouveau modèle d’iPhone de 4,7 pouces.

La version 2020 de l’iPhone SE d’Apple a le même design que l’iPhone 8 de 2017, mais il contient des spécifications améliorées comme le nouveau processeur A13 Bionic de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro.

Certaines spécifications sont restées un mystère par Apple et ne sont toujours pas disponibles sur la page iPhone SE de la société, mais une fuite révèle deux détails importants sur le prochain nouvel iPhone qui sera publié vendredi prochain.

Tout bien considéré, il y a de très bonnes chances que l’iPhone SE de deuxième génération soit le meilleur nouveau smartphone de 2020. Pensez-y. 399 $ vous offre un tout nouveau smartphone avec des spécifications de pointe qui est plus rapide et plus puissant que n’importe quel téléphone phare Android sur la planète en ce moment. C’est fou comme ça? Vous pouvez commander dès maintenant un iPhone SE à 399 $ plus puissant que les smartphones Android qui coûtent plus de 1 000 $! Il y a évidemment quelques compromis, bien sûr, et le plus important est la conception du téléphone. Il est vrai que le petit écran de 4,7 pouces plaira à beaucoup de gens, mais la conception de l’iPhone SE 2020 est tout sauf moderne. En fait, le téléphone a pratiquement le même design que l’iPhone 6 qui a été lancé en 2014.

L’idée d’acheter un tout nouvel iPhone avec un design vieux de six ans sera certainement rebutante pour certains, même avec le prix incroyablement bas qui l’accompagne. Si vous voulez le dernier et le meilleur d’Apple, vous devrez évidemment choisir un iPhone 11 ou un iPhone 11 Pro à la place. Mais l’iPhone SE offre des fonctionnalités impressionnantes et le retour de Touch ID pour un prix merveilleusement abordable, et maintenant une nouvelle fuite révèle quelques détails supplémentaires qui pourraient aider à sceller l’affaire.

Rendez-vous sur le site Web d’Apple et vous verrez que le nouvel iPhone SE pour 2020 commence à seulement 399 $ pour un modèle avec 64 Go de stockage interne. Vous verrez également que vous pouvez passer à 128 Go pour 449 $ ou doubler à nouveau le stockage interne à 256 Go pour 549 $. Vous verrez les dimensions complètes du nouvel iPhone SE ainsi que le poids, et vous verrez de nombreuses spécifications répertoriées, notamment les suivantes:

Puce A13 Bionic

Écran Retina HD

Écran LCD tactile large de 4,7 pouces (diagonale) avec technologie IPS

Résolution de 1334 x 750 pixels à 326 ppp

Rapport de contraste de 1400: 1 (typique)

Affichage True Tone

Grand écran couleur (P3)

Caméra arrière large 12MP

Caméra frontale large 7MP

Capteur d’empreintes digitales Touch ID intégré au bouton Accueil

Haptic Touch

Luminosité maximale de 625 nits (typique)

Classé IP67 (profondeur maximale de 1 mètre jusqu’à 30 minutes) selon la norme CEI 60529

Revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales

Zoom d’affichage

Accessibilité

Tout cela et bien plus sont facilement disponibles sur le site d’Apple, mais il y a deux spécifications clés qui sont sensiblement absentes de la page iPhone SE 2020: la RAM et la taille de la batterie. En fin de compte, cependant, le partenaire de l’opérateur sans fil Apple China Telecom a accidentellement laissé le chat sortir du sac.

Selon la liste de l’iPhone SE de l’opérateur, le nouvel iPhone SE dispose de 3 Go de RAM et d’une batterie de 1 821 mAh. Ce deuxième détail n’est pas une surprise, car il s’agit exactement de la même pâte que celle trouvée sur l’iPhone 8. En ce qui concerne la RAM, ce chiffre de 3 Go est certainement une agréable surprise. L’iPhone 8 d’Apple n’avait que 2 Go de RAM, donc l’augmentation de 50% couplée à la puce A13 Bionic beaucoup plus récente d’Apple signifie que le nouvel iPhone SE sera beaucoup plus rapide et plus puissant que l’iPhone 8. Si vous jouiez déjà avec l’idée d’en choisir un lorsque les pré-commandes iPhone SE ouvriront le vendredi 17 avril, vous venez de recevoir une agréable surprise qui devrait sceller l’accord.

