Apple a peut-être trouvé un moyen d’éliminer l’encoche de l’iPhone sans tuer Face ID – .

L’encoche est le meilleur compromis de conception qu’Apple ait jamais fait – enfin, cela et la bosse de la caméra à l’arrière des iPhones. Cela peut être hideux, mais l’encoche sur chaque iPhone qu’Apple a lancé depuis que l’iPhone X abrite un système sophistiqué de caméras et de capteurs qui apporte la reconnaissance faciale 3D à l’iPhone. Et c’est le genre de fonctionnalité que je prendrais n’importe quel jour sur Touch ID ou un système de sécurité équivalent basé sur les empreintes digitales.

Autrement dit, le Galaxy S20 est absolument magnifique avec sa minuscule caméra perforatrice. C’est la conception tout écran qu’Apple ne peut pas encore offrir, du moins pas sans sacrifier la fonctionnalité Face ID. C’est pourquoi l’iPhone 12 aura toujours une encoche en haut. Mais Apple travaillerait sur une toute nouvelle technologie d’appareil photo qui lui permettra de réduire considérablement la lunette d’encoche sans abandonner la fonctionnalité de déverrouillage du visage.

Plusieurs fournisseurs Android travaillent déjà sur des caméras sous-affichées, et certains d’entre eux ont même présenté des prototypes fonctionnels. Cependant, la technologie n’est pas prête pour les heures de grande écoute, car la qualité selfie ne peut même pas correspondre aux téléphones modernes. Avec une telle technologie en place, Apple pourrait un jour mettre tous les capteurs Face ID sous l’écran. Mais Apple recherche également une toute nouvelle technologie qui n’aurait pas besoin d’écrans aussi sophistiqués.

Au lieu de cela, Apple empruntera un type de système de caméra que nous avons déjà vu sur divers produits phares au cours des deux dernières années, le Galaxy S20 Ultra étant le dernier à l’utiliser. Mais Apple l’utilisera différemment.

Le célèbre disjoncteur Max Weinbach, qui a révélé tous les secrets du Galaxy S20 il y a quelques semaines, a parlé à EverythingApplePro des plans de la caméra d’Apple pour l’iPhone 12. Dans le processus, il a également révélé qu’Apple tentait de déplacer tous les composants Face ID à l’intérieur d’un système d’objectif de caméra périscope. Cela permettrait à Apple de réduire la taille de la lunette supérieure occupée par l’encoche sans supprimer la fonctionnalité Face ID de l’iPhone. Pour rappel, voici à quel point le système de caméra TrueDepth est vraiment compliqué:

Source de l’image: Apple

Les fabricants de combinés Android, notamment Oppo, Huawei et Samsung, ont utilisé des caméras périscopes pour améliorer le zoom optique et numérique sur les téléphones phares. Le Galaxy S20 Ultra est le dernier exemple d’un téléphone Android avec un objectif périscope. L’utilisation d’un appareil photo périscope pour tout ce qui se trouve dans l’encoche ressemble à de la science-fiction. Pourtant, nous n’avons aucun moyen de savoir si c’est possible, car personne ne l’a fait – et rappelez-vous, ce n’est qu’un rapport.

Là encore, personne n’avait la reconnaissance faciale 3D sur les téléphones avant Apple. Beaucoup remarqueront que Google a d’abord été déverrouillé sur les téléphones Android, et c’est absolument vrai. Les mêmes personnes devraient également vous dire que le déverrouillage de visage 2D peut être facilement contourné et n’est pas accepté comme méthode d’authentification par les applications qui gèrent des données sensibles, comme les services bancaires par Internet. Il a fallu deux ans à Google pour répliquer l’identifiant de visage d’Apple, et le déverrouillage du visage du Pixel 4 n’a même pas copié parfaitement les mesures de sécurité d’Apple – vous pouvez déverrouiller le téléphone les yeux fermés.

Pour en revenir à la rumeur à portée de main, le rapport note que la technologie de réduction des crans d’Apple ne devrait pas faire ses débuts cette année, et nous ne la verrons peut-être pas dans un véritable iPhone de détail avant plusieurs années. Vous pouvez consulter la vision de EverythingApplePro sur la rumeur dans le clip ci-dessous:

Source de l’image: Ray Tang / LNP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

