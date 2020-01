Apple a réalisé en moyenne 1 milliard de dollars de revenus par jour pendant le trimestre des fêtes

Les actions Apple sont en hausse de 2% en précommercialisation après un rythme de bénéfices qui comprenait des ventes d’iPhone meilleures que prévu.

Alors que la plupart des analystes prévoyaient que les revenus du trimestre de vacances d’Apple atteindraient quelque 88 milliards de dollars, la société a déclaré 91,8 milliards de dollars. Dans un trimestre qui a duré du 1er octobre au 31 décembre, soit 92 jours. Cela signifie qu’Apple (en moyenne) a généré en moyenne 1 milliard de dollars de revenus par jour.

L’année dernière, Apple a déclaré un chiffre d’affaires de 84,3 milliards de dollars en raison de la baisse des ventes d’iPhone. Les performances d’entrée et les fonctionnalités moins chères de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro ont aidé Apple à inverser la tendance un an plus tard, ce qui a donné lieu à des résultats financiers records pour la société en termes de revenus et de rentabilité. La base d’installation d’Apple a dépassé 1,5 milliard d’appareils.

De toute évidence, le milliard de dollars par jour n’est possible que pendant les périodes de magasinage des Fêtes chargées; les trimestres typiques sont un taux d’exécution de 750 millions de dollars / jour. Cependant, Apple a également surpris les investisseurs hier soir avec de solides indications. La société affirme qu’elle s’attend à des revenus pour le trimestre de janvier à mars compris entre 63 et 67 milliards de dollars. La plupart des analystes avaient prévu des revenus de mars autour de la barre des 62 milliards de dollars.

Lors de l’appel aux résultats trimestriels, Tim Cook a discuté de la forte demande d’Apple Watch et d’AirPods, des impacts possibles du coronavirus et a évité sans surprise les questions sur la prochaine gamme d’iPhone 5G.

