Apple a reçu une amende de 25 millions de dollars de l’Autorité française de la concurrence

Ces derniers jours, le géant américain pomme reçu un sanction par l’Autorité française de la concurrence de ben 25 millions d’euros. C’est l’une des amendes les plus élevées jamais infligées par l’organisme parisien.

L’amende est intervenue à la suite de l’ouverture en 2017 d’une accusation des autorités françaises à l’encontre d’un comportement du Colosse de Cupertino. Découvrons tous les détails ensemble.

Apple a reçu une amende de 25 millions d’euros de l’Autorité Antitrust

En 2017, le Les autorités françaises accusées d ‘”obsolescence programmée” de certains iPhones le colosse de Cupertino. Deux ans plus tard, l’antitrust transalpin, appelé Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a reconnu la validité des accusations et a par conséquent infligé une amende de 25 millions d’euros à l’entreprise.

Comme mentionné ci-dessus, c’est l’un des amendes les plus fines que l’antitrust français ait jamais infligées et qui reste un chiffre dérisoire par rapport au chiffre d’affaires de l’entreprise, qui n’a atteint que 92 milliards de dollars au dernier trimestre. Suite à la réponse de l’Autorité Antitrust l’entreprise a accepté de payer l’amende et maintenant il devra publier un communiqué de presse spécial qui reste visible en ligne pendant au moins un mois.

L’Autorité Antitrust a qualifié la conduite d’Apple de “pratique commerciale trompeuse par omission”, à l’occasion de la sortie d’iOS 10.2.1 et iOS 11.2, lorsque des milliers d’utilisateurs ont soudainement rencontré un ralentissement anormal des performances de leurs appareils après l’installation de la nouvelle mise à jour. L’entreprise avait répondu aux critiques en admettant la limitation volontaire de certaines fonctionnalités, même si pour elles le seul but était de “prolonger la durée de vie des appareils”. Cependant, la phrase se lit comme suit: “les propriétaires n’avaient pas été informés que les mises à jour du système d’exploitation iOS qu’ils installaient pouvaient entraîner un ralentissement du fonctionnement de leurs appareils”.