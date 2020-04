Apple a-t-il oublié pourquoi les gens aiment l’iPhone SE? – .

Apple a sorti un tout nouvel iPhone SE plus tôt cette semaine.

Le nouvel iPhone SE dispose d’un écran de 4,7 pouces, ce qui le rend nettement plus grand que l’original, doté d’un écran de 4 pouces.

L’écran plus grand est décevant car de nombreux utilisateurs préfèrent un facteur de forme plus compact.

Apple a publié hier un successeur tant attendu de l’iPhone SE. Semblable à l’iPhone SE d’origine d’Apple sorti en 2016, le dernier modèle est abordable et intègre de nombreuses technologies les plus avancées d’Apple dans un format plus petit.

Alors que l’iPhone SE est positionné comme un appareil économique, ses spécifications ne sont pas à moquer. L’appareil dispose d’un appareil photo de 12 mégapixels à l’arrière, d’une prise en charge du chargement sans fil, d’un Touch ID et de la puce bionique A13 ultra rapide d’Apple. En effet, l’iPhone SE – qui commence à 399 $ pour un modèle de 64 Go – offre bon nombre des mêmes fonctionnalités qu’Apple a introduites sur sa gamme iPhone 11 l’année dernière.

Le nouvel iPhone SE est certainement convaincant, mais un inconvénient est que l’appareil dispose d’un écran de 4,7 pouces. Il s’agissait d’un choix de conception curieux d’Apple étant donné que l’iPhone SE d’origine – doté d’un écran de 4 pouces – était spécifiquement positionné pour les utilisateurs qui préfèrent un facteur de forme compact. Le nouvel iPhone SE est effectivement de la même taille qu’un iPhone 8, et bien qu’il soit encore plus petit que les modèles iPhone 11 d’Apple, il est nettement plus grand que l’original.

Considérez ceci: Apple a sorti l’iPhone SE original en mars 2016. À l’époque, les iPhones les plus avancés disponibles étaient les iPhone 6S et 6S Plus, des appareils qui comportaient respectivement des écrans de 4,7 pouces et 5,5 pouces. Si nous devons supposer qu’un appareil de 4,7 pouces est acceptable pour les utilisateurs qui préfèrent un facteur de forme plus petit, alors pourquoi Apple a-t-il même pris la peine de publier l’iPhone SE d’origine en premier lieu?

La réalité est que le facteur de forme de 4 pouces de l’iPhone SE d’origine est une taille idéale pour de nombreux utilisateurs qui ne sont tout simplement pas intéressés par un appareil qui ne peut pas être utilisé confortablement d’une seule main. À son tour, l’écran de 4,7 pouces du nouvel iPhone SE est un peu décevant et suggère qu’Apple ignore ou ne se soucie pas de la raison pour laquelle l’appareil d’origine était aimé par tant de gens.

La demande pour l’iPhone SE d’origine a dépassé toutes les attentes d’Apple, précisément parce que la société a admis qu’elle était trop emportée par l’idée que plus gros était toujours mieux.

“Nous sommes ravis de la réponse que nous y avons vue”, a déclaré Tim Cook à propos de l’iPhone SE d’origine il y a quelques années. «Il est clair qu’il y a une demande là-bas, bien au-delà de ce que nous pensions.»

Et encore une fois, une grande partie de cette demande était centrée sur la taille de l’appareil, pas sur son prix.

Je suis sûr que le nouvel iPhone SE se vendra assez bien car c’est le plus petit iPhone vendu par Apple actuellement. Pourtant, l’écran de 4 pouces qu’Apple a présenté sur l’iPhone 5, pour beaucoup, reste le facteur de forme idéal.

