Apple a terminé le déploiement des nouvelles cartes Apple

Apple aurait achevé le déploiement de ses informations de mise à jour de la cartographie vers la dernière partie des États-Unis qui attendait la mise à jour. Signalé par ., les propriétaires d'iPhone dans le sud-est des États-Unis ont commencé à voir la carte mise à jour dans l'application Apple Maps, ce qui signifie que le déploiement aux États-Unis est maintenant terminé.

Apple a déployé sa nouvelle carte par étapes tout au long de l'année. Apple avait activé sa nouvelle carte dans le nord-ouest en novembre, le Midwest en octobre et le nord-est en septembre. Avec l'inclusion du Sud-Est, il semble que l'ensemble du pays soit enfin couvert, répondant à la promesse d'Apple d'achever le déploiement d'ici la fin de 2019.

Apple utilisait des services de cartographie tiers comme TomTom depuis l'introduction de l'iPhone. Au fil des ans, cependant, la société a réalisé que pour apporter l'expérience qu'elle voulait aux consommateurs, il lui faudrait construire son propre système de cartographie à partir de zéro. Comme le rapportait . en 2018, Eddy Cue a déclaré que l'entreprise envisageait de franchir cette étape depuis 2014.

Cue affirme qu'Apple se concentre désormais sur la création de la "meilleure application de carte au monde", ce qui nécessite de "créer toutes nos propres données cartographiques à partir de zéro". Il ajoute qu'Apple a décidé, il y a plus de quatre ans, qu'il devait fournir ses propres données de cartographie propriétaires, et pas seulement l'application avec des fournisseurs de données tiers. Les avantages du nouveau système de cartographie incluent la possibilité de mettre à jour et de corriger les données en temps réel. Cue dit que la nouvelle infrastructure de cartes permettra à Apple de traiter les travaux routiers et les corrections beaucoup plus rapidement que la version actuelle.