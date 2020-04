Apple a un plan sur la façon dont les iMessages pourraient être modifiés à l’avenir

iMessage a parcouru un long chemin depuis son introduction en 2011, mais le service de messagerie d’Apple est toujours derrière des concurrents comme WhatsApp et Telegram à certains égards. Mais maintenant, la société pourrait travailler sur de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour iMessage, car un nouveau brevet d’Apple révèle une option pour modifier les messages après leur envoi.

Le brevet a été déposé par Apple en décembre 2019 et publié aujourd’hui par le United States Patent and Trademark Office (USPTO), ce qui suggère qu’Apple pourrait envisager d’introduire certaines de ces modifications avec iOS 14. D’abord noté par AppleInsider, le document montre comment l’option de modification des messages envoyés via iMessage devrait ressembler.

Apple prétend qu’offrir cette option aux utilisateurs offrira une meilleure expérience de messagerie, car il ne sera pas nécessaire de renvoyer un nouveau texte pour corriger ce qui a été écrit précédemment.

Il existe un besoin de dispositifs électroniques dotés de méthodes et d’interfaces améliorées pour l’édition des messages envoyés. Ces méthodes et interfaces peuvent compléter ou remplacer les méthodes conventionnelles d’édition des messages envoyés. De telles méthodes et interfaces réduisent le nombre, l’étendue et / ou la nature des entrées d’un utilisateur et produisent une interface homme-machine plus efficace.

Sur la base de maquettes de brevets, l’option de modification des messages envoyés apparaîtra dans le menu d’action en appuyant longuement sur un message. Ensuite, l’utilisateur peut corriger le texte ou même le changer complètement. Afin d’éviter les malentendus, l’application Messages indiquera qu’un message a été modifié et le destinataire pourra voir le texte d’origine.

En plus de modifier les messages envoyés, Apple mentionne également les «messages privés» et «traduire le texte en langue étrangère» dans le cadre des améliorations sur lesquelles ils travaillent pour iMessage dans son dernier brevet. Il est important de noter, cependant, qu’Apple enregistre parfois des brevets pour des produits et des fonctionnalités qui ne sont jamais officiellement publiés.

J’aimerais particulièrement voir ces options sur iMessage. En ce moment, mon application de messagerie préférée est Telegram en raison de l’intégration avec des robots, des options pour modifier et supprimer des messages envoyés, des chats à suppression automatique, des citations, des mentions, etc. J’aime utiliser iMessage pour discuter avec des amis et la famille, mais je pense que le manque de fonctionnalités le rend peu attrayant à des fins professionnelles.

Quelles fonctionnalités vous manquent sur iMessage? Souhaitez-vous avoir la possibilité de modifier les messages envoyés? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: