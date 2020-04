Apple abandonne l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus

Avec le lancement de l’iPhone SE 2020, Apple a décidé d’arrêter l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus, deux smartphones qui se trouvaient dans la même gamme de prix qui occupe désormais le nouveau terminal de la société Apple.

Ce n’est pas un hasard, Apple a retiré l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus car ils étaient directement passés en termes de prix avec le nouvel iPhone SE 2020. La société Apple aurait pu choisir les faire baisser leur prix de vente, mais même dans ce scénario, ces modèles étaient trop proches du nouveau terminal Apple, et il est clair que l’iPhone 8 Plus aurait pu finir par nuire considérablement à ses ventes, car il reste un modèle intéressant grâce à sa taille d’écran et sa configuration à double caméra arrière.

La disparition de l’iPhone 8 et de l’iPhone 8 Plus sur le site officiel d’Apple ne signifie pas qu’ils ne sont plus généralement disponiblesIls peuvent toujours être achetés sans problème auprès de nombreux détaillants, une réalité qui ne changera pas à court terme, bien que les prix puissent commencer à augmenter considérablement à court terme, alors gardez cela à l’esprit.

iPhone 8 et iPhone SE 2020: différences et similitudes

Avec la sortie de l’iPhone 8 et de l’iPhone 8 Plus, le catalogue Apple se limite aux terminaux suivants:

iPhone SE 2020, à partir de 489 euros.

iPhone Xr, à partir de 709 euros.

iPhone 11, à partir de 809 euros.

iPhone 11 Pro, à partir de 1159 euros.

iPhone 11 Pro Max, à partir de 1259 euros.

L’iPhone SE 2020 remplace directement l’iPhone 8, mais en quoi les deux terminaux sont-ils différents? Vaut-il vraiment la peine de passer au deuxième modèle si nous avons un iPhone 8? Afin que vous soyez clair sur les différences entre l’un et l’autre, nous allons partager avec vous un résumé complet avec ses principales caractéristiques.

Spécifications de l’iPhone 8

Écran Retina avec panneau IPS et une taille de 4,7 pouces.

Résolution de 1 334 x 750 pixels et technologie True Tone.

Apple A11 Bionic SoC avec processeur à six cœurs et processeur graphique Apple à trois cœurs.

Unité de traitement neuronal de première génération.

Mémoire RAM: 2 Go.

64 Go à 256 Go de capacité de stockage non extensible.

Caméra arrière 12 MP f / 1.8, 28 mm avec flashs à quatre tons et OIS.

Caméra frontale 7 MP f / 2.2.

Batterie de 1821 mAh, prend en charge une charge rapide.

Certification de résistance à la poussière et à l’eau IP67.

iOS 13 comme système d’exploitation.

Lecteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton de démarrage.

Connectivité Wi-Fi 5 et LTE 4G.

Dimensions: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm.

Poids: 148 grammes.

Spécifications de l’iPhone SE 2020

Écran Retina avec panneau IPS et une taille de 4,7 pouces.

Résolution de 1 334 x 750 pixels et technologie True Tone.

Apple A13 Bionic SoC avec processeur à six cœurs et graphiques GPU Apple à quatre cœurs.

Unité de traitement neuronal de dernière génération.

Mémoire RAM sans précision, mais elle devrait avoir 3 Go.

64 Go-128 Go-256 Go de capacité de stockage non extensible.

Caméra arrière 12 MP f / 1.8, 28 mm avec flash LED bicolore et OIS.

Caméra frontale 7 MP f / 2.2.

Batterie non spécifiée, compatible avec une charge rapide.

Certification de résistance à la poussière et à l’eau IP67.

iOS 13 comme système d’exploitation.

Lecteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton de démarrage.

Connectivité Wi-Fi 6 et LTE 4G.

Dimensions: 138,4 x 67,3 x 1 x 7,3 mm.

Poids: 148 grammes.

Comme nous pouvons le voir, les différences à l’œil nu sont minimes et se concentrent sur le SoC et la connectivité. Cependant, Apple a confirmé que grâce au SoC A13, l’iPhone SE 2020 pourra accéder fonctionnalités avancées de photographie informatique qui jusqu’à présent étaient exclusifs à l’iPhone 11, ce qui signifie que nous sommes confrontés à une avancée qui va au-delà de la simple performance brute.

Nous devrons attendre de voir les premiers tests pour voir dans quelle mesure l’introduction du SoC A13 peut faire une grande différence. Dans tous les cas, si vous avez un iPhone 8 et que vous cherchez à renouveler le terminal sans quitter Apple vous devriez viser l’iPhone 11 si vous voulez remarquer un très gros changement, à la fois en termes de design, de performances et de fonctionnalités avancées.