Apple accorde aux travailleurs horaires et aux détaillants un congé de maladie illimité pour des symptômes de type coronavirus

En plus d’offrir à plusieurs de ses employés la possibilité de travailler à domicile cette semaine, Apple prend également des mesures pour assurer le bien-être de ses employés de vente au détail. . a appris que les employés horaires d’Apple, y compris les détaillants, bénéficient d’un congé de maladie illimité s’ils présentent des symptômes de COVID-19.

Les employés de vente au détail d’Apple ne sont pas tenus de soumettre une note du médecin pour ce congé. Cela signifie que s’ils éprouvent les symptômes du COVID-19, ils peuvent prendre le temps dont ils ont besoin sans avoir à se soucier de manquer de jours de maladie ou de fournir une note à la direction.

À l’heure actuelle, les magasins Apple restent ouverts pendant l’épidémie de coronavirus. Apple, cependant, met en œuvre des mesures de contrôle des foules pour réduire la densité, telles que la limitation des ouvertures Genius Bar et l’annulation de nombreuses sessions Today at Apple.

Au cours du week-end, Tim Cook a envoyé une note aux employés d’Apple sur l’épidémie de coronavirus en cours. Cook a déclaré aux employés des bureaux d’Apple en Californie, Seattle, Corée du Sud, Japon, Italie, Allemagne, France, Suisse et Royaume-Uni qu’ils peuvent travailler à domicile cette semaine si leur «travail le permet». Les magasins de détail restent ouverts aux clients d’Apple, a déclaré Cook.

La situation des coronavirus évolue à un rythme rapide, et il est toujours possible qu’Apple finisse par fermer des magasins de détail ou réduire considérablement les heures. Il est également possible que les politiques actuellement en place changent quotidiennement ou au cas par cas.

