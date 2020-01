Apple accusé d’avoir volé des informations confidentielles, voici les détails

L’entreprise américaine pomme il a été récemment accusé par Masimo, une entreprise spécialisée dans les produits de santé non invasifs, informations volées très confidentiel.

Parmi ces informations seraient également présentes 10 brevets. Selon le rapport de Bloomberg, en 2014, la marque serait entrée en contact avec le géant de Cupertino mais sans finaliser aucun accord. Voyons ce qui s’est passé.

Apple accusé d’avoir volé des informations très confidentielles

La société Masimo a pointé du doigt le colosse de Cupertino, qui aurait obtenu des informations très confidentielles, utilisé plus tard pour la conception de la célèbre montre intelligente, iWatch. L’accès à ces informations aurait été possible après une proposition commerciale refusée, ce qui aurait donc permis à Apple de prendre elle-même contact avec certains employés de la société de produits de santé.

Certains d’entre eux les employés auraient été embauchés par la société américaine, qui leur a offert des salaires très élevés. À l’intérieur du plainte, enregistré directement auprès de la Cour fédérale de Santa Ana, Californie, on peut lire: “Apple a contacté Masimo en 2013 et a demandé une réunion pour discuter d’une éventuelle collaboration, afin de mieux comprendre son fonctionnement et de les insérer dans les appareils”.

Apple prendrait donc, après l’accord infructueux, le anciens employés de Masimo, pour que vous puissiez accéder à ces documents secrets. Dans la plainte, comme prévu précédemment, 10 brevets utilisés sans consentement sont également mentionnés. La société de produits de santé requiert donc un compensation et de refuser à Apple la possibilité d’utiliser à nouveau les brevets en question. Qui sait comment cela se terminera, il suffit d’attendre plus d’informations.