Apple achète Dark Sky, l’application météo hyperlocale incroyablement populaire – .

L’application de météo hyperlocale Dark Sky a été achetée par Apple. Bien que les termes de l’accord ne soient toujours pas clairs, il prendra effet immédiatement.

Dark Sky restera disponible en tant qu’application pour iOS, mais sera probablement intégré à iOS par défaut à un moment donné dans un avenir pas si lointain.

Les utilisateurs Android de l’application la verront disparaître à compter du 1er juillet 2020. Ceux qui restent abonnés à ce moment-là recevront un remboursement, selon la société.

Dark Sky, l’application météorologique hyperlocale bien-aimée qui est un succès à la fois sur iOS et Android, est désormais sous une nouvelle direction. Dark Sky a annoncé aujourd’hui qu’il «a rejoint Apple», marquant un nouvel avenir où les fonctionnalités clés de l’application sont susceptibles d’être intégrées dans l’expérience météo par défaut d’Apple. Malheureusement pour les utilisateurs d’Android, cela signifie la fin d’une application qui peut être l’un de vos favoris.

Si vous avez essayé des applications météo pour votre smartphone au cours des dernières années, vous avez sans aucun doute rencontré Dark Sky. Sa conception simple et ses prévisions actualisées pour l’heure à venir en ont fait un énorme succès à la fois sur l’App Store et sur Google Play. Comme c’est souvent le cas avec les applications qui innovent, il devait être capturé tôt ou tard par un poisson plus gros, et il semble maintenant que le poisson est Apple.

Aujourd’hui, nous avons des nouvelles importantes et passionnantes à partager: Dark Sky a rejoint Apple.

Notre objectif a toujours été de fournir au monde les meilleures informations météorologiques possibles, d’aider autant de personnes que possible à rester au sec et en sécurité, et de le faire d’une manière qui respecte votre vie privée.

Il n’y a pas de meilleur endroit pour atteindre ces objectifs que chez Apple. Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de toucher beaucoup plus de personnes, avec beaucoup plus d’impact, que nous n’aurions jamais pu le faire seuls.

Quant à ce que cela signifie pour l’application iOS, rien ne changera pour le moment. Finalement, nous nous attendons à ce que l’application soit intégrée à l’expérience météo iOS, mais cela peut prendre un certain temps avant de voir cela se produire. En attendant, l’application continuera de fonctionner comme elle l’a toujours fait pour les utilisateurs d’Apple. Les utilisateurs d’Android, en revanche, ne sont pas aussi chanceux.

Application Android et Wear OS

L’application ne sera plus disponible au téléchargement. Le service aux utilisateurs et abonnés existants se poursuivra jusqu’au 1er juillet 2020, date à laquelle l’application sera fermée. Les abonnés qui sont encore actifs à ce moment-là recevront un remboursement.

C’est bien que des remboursements soient offerts aux abonnés existants au moment de la fermeture de l’application, mais cela va encore piquer un peu pour les fans de Dark Sky sur Android qui utilisent l’application depuis des années.

