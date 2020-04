Apple achète officiellement l’application météo Dark Sky

pomme acheté l’application Météo Ciel sombre. L’application est très appréciée pour ses cartes radar et pour la précision de ses prévisions météorologiques qui se mettent à jour toutes les minutes. Il sera toujours disponible sur leApp Store de iOS, comme prévu, mais les versions de Android et Wear OS seront fermés le 1er juillet. Vous ne pourrez plus télécharger l’application depuis ces plateformes et les personnes abonnées au service depuis ces plateformes recevront un remboursement lorsque Dark Sky est suspendu.

Apple: Dark Sky a déjà mis à jour sa marque et croit au projet

“Notre objectif a toujours été de fournir au monde les meilleures informations météorologiques possibles, d’aider autant de personnes à rester au sec et en sécurité et à le faire afin de respecter leur vie privée”, écrit le cofondateur de Dark Sky. Adam Grossman dans un article de blog. «Il n’y a pas de meilleur endroit qu’Apple pour atteindre ces objectifs. Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de toucher beaucoup plus de personnes, avec un impact beaucoup plus important, que nous ne pourrions jamais le faire par nous-mêmes. “

Prévisions du ciel noir, cartes et autres fonctionnalités ccontinuera de fonctionner sur le Web jusqu’au 1er juillet. Le site Web restera en ligne “pour soutenir les clients API et les applications iOS”. Quant à l’API, elle restera active jusqu’à la fin de l’année prochaine, mais Dark Sky ne permettra à personne d’autre de s’enregistrer.

La marque Dark Sky sur son site Web a déjà été mise à jour vers Dark Sky d’Apple.