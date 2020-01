Apple achète Xnor.ai, une spin-off AI2 centrée sur les bords, pour un prix de 200 millions de dollars – .

L’outil de vision par ordinateur de Xnor.ai peut reconnaître des objets à l’aide d’un logiciel qui réside sur un iPhone Apple plutôt que dans le cloud. (Illustration Xnor.ai)

Apple a acquis Xnor.ai, une startup de Seattle spécialisée dans les outils d’intelligence artificielle de faible puissance basés sur les périphéries, ont déclaré à . des sources connaissant l’accord.

Cette acquisition fait écho à l’achat de grande envergure par Apple de la startup de Seattle AI Turi en 2016. S’exprimant sous couvert d’anonymat, des sources ont déclaré qu’Apple avait payé un montant similaire à ce qui avait été payé pour Turi, de l’ordre de 200 millions de dollars.

Xnor.ai n’a pas immédiatement répondu à nos demandes, tandis qu’Apple nous a envoyé sa réponse standard sur les questions relatives aux acquisitions: «Apple achète de temps en temps de petites entreprises technologiques et nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos plans.» (La société a envoyé la même réponse exacte quand nous avons cassé l’histoire de Turi.)

Lorsque nous avons visité le bureau de Xnor.ai dans le quartier Fremont de Seattle ce matin, un déménagement était clairement en cours – probablement dans les bureaux d’Apple à Seattle.

L’arrangement suggère que les outils de reconnaissance d’image compatibles avec l’IA de Xnor pourraient bien devenir des fonctionnalités standard dans les futurs iPhones et webcams.

L’acquisition de Xnor.ai marque une grande victoire pour le Allen Institute for Artificial Intelligence, ou AI2, créé par le défunt co-fondateur de Microsoft, Paul Allen, pour stimuler la recherche sur l’IA. Il s’agissait de la deuxième spin-off de l’incubateur de démarrage d’AI2, après Kitt.ai, qui a été acquise par le moteur de recherche chinois Baidu en 2017 pour un montant non divulgué.

L’accord est également une grande victoire pour les premiers investisseurs de la startup, notamment le Madrona Venture Group de Seattle; et pour l’Université de Washington, qui constitue une source majeure du vivier de talents de Xnor.ai.

La sauce secrète de la startup de trois ans a à voir avec l’IA en périphérie – des outils d’apprentissage automatique et de reconnaissance d’image qui peuvent être exécutés sur des appareils à faible consommation d’énergie plutôt que de s’appuyer sur le cloud. “Nous avons pu faire évoluer l’IA hors du cloud sur tous les appareils”, a déclaré à . en 2018 le co-fondateur Ali Farhadi, qui est le CXO de l’entreprise (chef Xnor) et professeur UW.

Le bureau de Xnor.ai dans le quartier Fremont de Seattle est pour la plupart inoccupé, avec un déménagement clairement en cours. (Photo . / Taylor Soper)

Xnor.ai a également développé une plate-forme en libre-service qui a permis aux développeurs de logiciels, même ceux qui ne sont pas compétents en IA, de déposer du code et des bibliothèques de données centrés sur l’IA dans des applications centrées sur les appareils.

Ces deux fils d’innovation sont tissés dans la devise de la startup: «AI Everywhere, for Everyone».

«Nous faisons de« l’IA partout »une réalité en permettant aux grandes marques mondiales d’exécuter des modèles d’apprentissage en profondeur de pointe sur n’importe quoi, depuis un matériel sans batterie à 2 $ jusqu’au cloud», a déclaré Farhadi à . lorsque Xnor.ai a été nominé pour un prix de l’innovation en IA l’année dernière. «Nous permettons à tout développeur de déployer d’innombrables modèles d’IA optimisés pour la périphérie avec une seule ligne de code, un avenir où« l’IA pour tous »est réelle.»

Le nom de la société fait référence aux portes logiques XNOR qui font partie du matériel prenant en charge le système.

Madrona et AI2 ont lancé Xnor.ai en 2017 avec 2,6 millions de dollars de financement de démarrage. Un an plus tard, Madrona a mené un cycle de financement de suivi de série A de 12 millions de dollars avec un soutien supplémentaire d’Autotech Ventures, de NGP Capital et de Catapult Ventures. Lorsque l’entreprise a été lancée, elle ne comptait que six employés. Le nombre de travailleurs serait désormais supérieur à 70 personnes.

Xnor.ai s’est récemment classé n ° 44 sur la liste Forbes des sociétés d’IA les plus prometteuses d’Amérique. La société a réalisé plusieurs avancées notables en 2019, notamment le développement d’une puce AI autonome capable de fonctionner pendant des années sur l’énergie solaire ou une batterie de la taille d’une pièce de monnaie, le début d’un gadget compatible AI qui peut surveiller de manière autonome les étagères des épiceries; et un accord pour que sa technologie de reconnaissance de personnes basée sur les périphéries soit intégrée dans les caméras de sécurité à bas prix de Wyze Labs.

Hessam Bagherinezhad, ingénieur en apprentissage automatique Xnor, Saman Nderiparizi et CXO Ali Farhadi, ingénieur matériel, présentent une puce qui peut utiliser l’IA à énergie solaire pour détecter les personnes. (Photo . / Alan Boyle)

Les hauts et les bas de l’accord avec Wyze Labs ont fourni les premiers indices que quelque chose d’important se passait avec Xnor.ai: En novembre, Wyze a annoncé que Xnor.ai se retirait de façon inattendue de l’accord, et que la fonction de détection de personne devait être retiré de ses caméras dans une mise à jour du firmware mi-janvier. Wyze a promis qu’il déploierait sa propre version de la fonctionnalité plus tard cette année.

Malgré des demandes répétées, nos contacts chez Xnor.ai ont refusé de nous dire pourquoi l’entreprise rompait ses liens avec Wyze. Plus récemment, la startup a réduit sa présence en ligne sur une seule page Web avec un lien e-mail. Et pour ce que ça vaut, la dernière mise à jour Twitter de Xnor.ai remonte à octobre.

Un dossier déposé auprès des autorités du Delaware le 8 janvier, faisant état d’une transaction de fusion impliquant Xnor.ai, a confirmé ce que nous avons entendu de sources au sujet d’une acquisition.

Apple n’est pas étranger aux acquisitions de startups avec des connexions à Seattle. L’achat de Turi en 2016, dont le logiciel aide les grandes et petites organisations à mieux comprendre les données qu’elles collectent, a été l’achat le plus médiatisé – mais pas le premier.

En 2014, le géant de la technologie a acheté Union Bay Networks, une start-up de réseau cloud furtive. Cette acquisition a conduit Apple à ouvrir un bureau d’ingénierie à Seattle qui est devenu un centre de recherche en IA. Au cours des prochaines années, il devrait devenir une présence de 2 000 employés dans le district de South Lake Union, la cour arrière d’Amazon.

En 2017, Apple a acquis Lattice Data, une startup de langage machine de la Silicon Valley qui comptait trois anciens diplômés en informatique UW parmi ses fondateurs et Madrona parmi ses bailleurs de fonds. Le prix d’achat aurait été de l’ordre de 200 millions de dollars, ce qui serait comparable aux acquisitions de Xnor.ai et Turi.

Xnor.ai fournira à Apple des capacités informatiques de pointe conformes à l’intérêt de la société de la Silicon Valley pour préserver la confidentialité des données – un problème que le PDG d’Apple, Tim Cook, a mis en évidence l’année dernière.

Cette question est au cœur d’une nouvelle controverse centrée sur la demande du ministère de la Justice d’accéder à un iPhone utilisé par un stagiaire militaire saoudien. Ce stagiaire, qualifié de terroriste, a tué trois personnes et en a blessé huit autres le mois dernier lors d’une attaque sur le terrain de Pensacola Naval Air Station en Floride.

Apple aurait sans doute une appréciation particulière pour le fait que les outils de Xnor.ai peuvent sécuriser les données de l’IA sur les appareils mobiles plutôt que de les envoyer dans le cloud.

L’acquisition de Xnor.ai souligne le rôle croissant de Seattle en tant que point chaud pour les innovations en intelligence artificielle et en apprentissage automatique, favorisé par l’incubateur et UW d’AI2 ainsi que par des poids lourds locaux tels que Microsoft et Amazon. Cela indique également une marée montante à l’échelle nationale pour l’IA et ses applications.

Les acquisitions liées à l’intelligence artificielle ont augmenté ces dernières années alors que la technologie prolifère dans un large éventail de secteurs logiciels. Les investisseurs ont investi un montant record de 9,3 milliards de dollars dans les startups américaines de l’IA en 2018, soit près du double du total de l’année précédente. Le secteur de l’IA est le deuxième secteur émergent en importance en termes d’activité de transaction, derrière la fintech uniquement, selon un rapport de PwC au quatrième trimestre 2019.

Axios a rapporté l’année dernière que les acquisitions d’IA reflétaient le besoin pour les grandes entreprises technologiques de garantir une expertise rare en IA. Apple en particulier a faim des startups de l’IA, en tête de toutes les entreprises technologiques pour les acquisitions connexes en 2019, selon CBInsights.

Apple mène Google, Microsoft, Facebook et Amazon dans les acquisitions cumulatives d’IA. (Image CBInsights)

En octobre dernier, Oren Etzioni, PDG d’AI2, et Jacob Colker, qui dirige le programme d’incubation d’AI2, ont écrit une analyse complète pointant le récit de Turi d’Apple comme preuve qu’une «accélération sans précédent de la création de startups de haute technologie» se profile à Seattle.

“L’acquisition de Turi ouvre la voie à plus de création d’entreprises au fil du temps”, ont-ils écrit. «La manne financière de la sortie engendre des investisseurs providentiels qui investissent dans de nouvelles startups. La sortie réussie aiguise également l’appétit pour les employés de Turi de devenir leurs propres fondateurs de startups. La concentration des talents réunis par Apple crée un vivier de talents qui deviennent les premières recrues de ces nouvelles startups. Et le cycle se répète. »

Rétrospectivement, il est difficile d’éviter le sentiment qu’Etzioni et Colker en savaient plus qu’ils ne le laissaient entendre lorsqu’ils ont écrit leur prochain paragraphe: “Tous les composants sont maintenant en place pour que cette histoire se répète et s’accélère.”

Kevin Lisota de . a contribué à ce rapport.