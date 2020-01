Apple achève officiellement le déploiement d’Apple Maps reconstruites aux États-Unis, en Europe ensuite

Apple a annoncé aujourd’hui officiellement que son déploiement des cartes Apple redessinées est désormais terminé aux États-Unis. Apple fait valoir que la nouvelle conception d’Apple Maps offre aux utilisateurs une navigation plus rapide et plus précise, des détails améliorés, une meilleure couverture routière, etc.

La sortie du design d’Apple Maps reconstruit était essentiellement terminée le mois dernier, mais c’est aujourd’hui la première fois qu’Apple confirme officiellement l’achèvement. Eddy Cue avait ceci à dire à propos de la nouvelle version d’Apple Maps, taquinant qu’Apple prévoit d’introduire le nouveau design en Europe à partir de cette année:

«Nous avons décidé de créer l’application de cartes la meilleure et la plus privée de la planète, qui reflète la façon dont les gens explorent le monde aujourd’hui. C’est un effort dans lequel nous sommes profondément investis et nous avons demandé de reconstruire la carte à partir de zéro pour réinventer la façon dont Maps améliore la vie des gens – de la navigation au travail ou à l’école ou la planification de vacances importantes – le tout avec l’intimité au cœur.

L’achèvement de la nouvelle carte aux États-Unis et la fourniture de nouvelles fonctionnalités comme Look Around et Collections sont des étapes importantes pour donner vie à cette vision. Nous sommes impatients de proposer cette nouvelle carte au reste du monde à partir de l’Europe plus tard cette année. »

En plus des détails supplémentaires et du nouveau design, la version reconstruite d’Apple Maps contient également une poignée de nouvelles fonctionnalités. Look Around offre une vue au niveau de la rue avec une photographie 3D haute résolution, etc. Look Around est disponible à New York, dans la baie de San Francisco, à Los Angeles, à Las Vegas, à Houston et à Oahu, et Apple taquine «beaucoup plus d’endroits» qui arriveront bientôt.

Apple double également son engagement envers la confidentialité des utilisateurs. La société affirme qu’aucune connexion n’est requise pour utiliser Apple Maps et qu’elle n’est pas connectée à un identifiant Apple de «quelque manière que ce soit».

Maps va encore plus loin pour masquer l’emplacement d’un utilisateur sur les serveurs Apple lors de la recherche d’un emplacement via un processus appelé “fuzzing”. Maps convertit l’emplacement précis d’où la recherche a commencé en un emplacement moins précis après 24 heures et ne conserve pas d’historique de ce qui a été recherché ou où un utilisateur a été.

Vous pouvez lire le communiqué de presse complet d’Apple ici.

