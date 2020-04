Apple acquiert la start-up AI Voysis pour améliorer les compétences en langage naturel de Siri

Après la décision surprise d’Apple d’acheter Dark Sky, l’application météorologique hyperlocale populaire, Bloomberg a appris qu’il avait également acheté cette semaine une autre société appelée Voysis. La dernière en date est une startup de l’intelligence artificielle qui pourrait aider Apple à améliorer les compétences de Siri dans la compréhension du langage naturel.

Notée par Bloomberg, la société irlandaise Voysis a travaillé sur l’amélioration des assistants numériques dans les applications pour comprendre les demandes plus avancées:

Voysis, basé à Dublin, en Irlande, s’est concentré sur l’amélioration des assistants numériques dans les applications d’achat en ligne, afin que le logiciel puisse répondre plus précisément aux commandes vocales des utilisateurs. Une page Web de l’entreprise désormais supprimée a déclaré que la technologie pouvait affiner les résultats de recherche de produits en traitant des phrases d’achat telles que «J’ai besoin d’un nouveau téléviseur LED» et «Mon budget est de 1 000 $». Voysis a fourni cette intelligence artificielle à d’autres sociétés pour l’intégrer dans leurs propres applications et assistants vocaux.

Google Assistant a une avance notable dans la compréhension et le traitement du langage naturel et l’acquisition de Voysis pourrait être un moyen pour Apple de rattraper son retard avec Siri.

Le système de Voysis puise dans Wavenets, une méthode basée sur l’IA pour créer plus de discours informatique de type humain qui a été développée pour la première fois par DeepMind de Google en 2016. Le cofondateur de Voysis, Peter Cahill, a déclaré en 2018 que sa société avait réussi à réduire son système au point où , une fois que l’IA est formée, le logiciel utilise aussi peu que 25 mégaoctets de mémoire – environ la même taille que quatre chansons Apple Music. Cela a rendu beaucoup plus facile l’exécution sur les smartphones sans connexion Internet.

Apple a fait la déclaration standard sur les acquisitions à Bloomberg en disant qu’il «achète de petites sociétés technologiques de temps en temps, et nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos plans».

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: