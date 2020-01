Apple acquiert une startup d’IA basse consommation derrière la détection de personne sur appareil Wyze pour 200 millions de dollars

Apple a fait une autre acquisition dans l’industrie de l’intelligence artificielle. . rapporte aujourd’hui qu’Apple a acquis Xnor․ai, une startup basée à Seattle qui se concentre sur la technologie d’intelligence artificielle de faible puissance.

Xnor․ai a notamment fourni l’IA derrière la fonctionnalité de détection de personnes sur l’appareil de Wyze, une société de caméras intelligentes; l’acquisition par Apple explique pourquoi Wyze a récemment perdu cette fonctionnalité:

La détection de personne sera temporairement supprimée de Wyze Cam à partir d’une nouvelle version du firmware prévue pour la mi-janvier 2020, en raison de la résiliation inattendue de notre accord avec notre fournisseur d’IA. Nous nous préparons à déployer cette année notre propre version de détection des personnes, qui restera gratuite pour nos utilisateurs.

Apple propose déjà sa propre fonctionnalité de détection de personnes avec caméra intelligente pour HomeKit Secure Video, mais il y a encore beaucoup à faire.

Ni Apple ni Xnor․ai n’ont confirmé l’accord, mais le rapport d’aujourd’hui suggère qu’Apple a payé quelque part dans la fourchette de 200 millions de dollars pour finaliser l’acquisition. Il est probable que l’équipe emménagera dans les bureaux existants d’Apple à Seattle.

Apple a publié son commentaire d’acquisition de passe-partout à CNBC:

«Apple achète de temps en temps de petites sociétés technologiques et nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos plans.»

La devise de Xnor․ai est «AI partout, pour tout le monde» et il fallait des technologies clés pour étayer cela. Son principal objectif est l’apprentissage automatique et les outils de reconnaissance d’image qui peuvent fonctionner sur des appareils à faible consommation d’énergie, plutôt que de s’appuyer sur une infrastructure cloud.

De plus, Xnor․ai a construit une plate-forme «libre-service» qui a permis aux développeurs d’utiliser plus facilement le code et les données de l’intelligence artificielle dans leurs applications. Le pitch de la startup de trois ans était le suivant:

Xnor.ai Inc. conçoit et développe des solutions logicielles et matérielles. La société propose des technologies qui vous permettent d’exécuter efficacement des modèles d’apprentissage en profondeur, directement sur votre téléphone, votre appareil IoT et un processeur intégré.

En 2016, Apple a acquis la startup Turi de Seattle dans le cadre de ses efforts pour développer ses équipes d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle. Apple a ensuite publié le framework Turi Create pour simplifier le développement de modèles d’apprentissage automatique. Puis, en 2018, Apple a finalisé l’acquisition de la startup d’intelligence artificielle axée sur la confidentialité «Silk Labs».

L’intérêt de Xnor․ai sur l’IA sur l’appareil était probablement particulièrement intéressant pour Apple compte tenu de l’approche axée sur la confidentialité qu’elle adopte pour l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle.

Apple acquiert régulièrement d’autres sociétés, mais ne confirme que rarement de telles acquisitions. En mai, Tim Cook a déclaré lors d’une interview qu’Apple avait acquis entre 20 et 25 entreprises au cours des six derniers mois seulement.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: