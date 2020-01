Apple acquiert Xnor.ai; Le plan audacieux de Microsoft sur le climat; Seattle startup trivia – .

Cette semaine sur le podcast .: Apple a doublé l’intelligence artificielle et renforcé sa présence à Seattle avec l’acquisition de Xnor.ai, une spin-off de l’Allen Institute for Artificial Intelligence dont les racines sont à l’Université de Washington, comme l’a rapporté pour la première fois . cette semaine.

Ce fut une victoire pour ces institutions et les investisseurs, notamment le Madrona Venture Group de Seattle, mais c’est aussi un exemple de démarrage ambitieux qui vend à un géant de la technologie avant qu’il n’ait la chance d’en devenir un lui-même. Alors, comment devrions-nous envisager des offres comme celle-ci?

De plus, l’ambitieux plan de Microsoft pour devenir «carbone négatif» place l’entreprise technologique au premier plan des efforts des entreprises pour faire face à la crise environnementale mondiale. Nous explorons ce que cela signifie pour l’entreprise, pour sa rivalité avec Amazon et pour la planète.

Et dans notre dernier segment, c’est le . Trivia Challenge, avec une chance de gagner une paire de billets pour les prochains . Awards. Qu’est-ce que Jonas Salk, qui a découvert et développé le vaccin contre la polio, et John Ehrlichman, l’aide de Nixon et la figure de Watergate, ont en commun en ce qui concerne les startups de Seattle? Écoutez le troisième segment et envoyez votre réponse à podcast@..com pour avoir une chance de gagner.

Écoutez ci-dessus et abonnez-vous à . dans votre application de podcast préférée.