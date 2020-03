Apple actualise l’inventaire de remise à neuf avec de nouvelles offres

Après une grande matinée d’annonces de produits d’Apple, y compris de nouveaux modèles de MacBook Air et iPad Pro, nous tournons notre attention vers sa vitrine rénovée. Aujourd’hui, Apple a poussé un certain nombre de baisses de prix et de nouveaux stocks, y compris de nouveaux prix bas historiques sur MacBook Air et plus encore. Apple est reconnu comme l’un des meilleurs du secteur en ce qui concerne les produits remis à neuf, offrant une garantie complète d’un an et comprenant tous les accessoires d’origine avec votre achat. C’est un excellent moyen d’encaisser des économies supplémentaires sans vous ruiner. Rendez-vous ci-dessous pour tous nos meilleurs choix de la mise à jour d’aujourd’hui.

Apple ajoute un nouvel inventaire de remise à neuf après une actualisation

Alors qu’Apple a notamment annoncé aujourd’hui un nouveau MacBook Air avec des prix éducatifs agressifs, les modèles 2018 de la génération précédente sont encore réduits sur la vitrine rénovée. Le modèle Gold 256 Go est maintenant 719 $, ce qui est inférieur au prix d’origine de 1 199 $. Il s’agit de la meilleure offre que nous ayons suivie à ce jour dans n’importe quelle condition. Alors que le nouveau MacBook Airs d’aujourd’hui propose un clavier actualisé et d’autres spécifications améliorées, pour le prix, cette offre rénovée vaut certainement le coup d’œil.

Un autre événement notable dans le cadre de l’actualisation d’aujourd’hui est l’iPad Pro 64 Go de 11 pouces d’Apple, qui tombe à 549 $, à partir de l’étiquette de prix d’origine de 699 $. Il s’agit du meilleur prix remis à neuf que nous ayons suivi à ce jour. Si vous n’êtes pas prêt à débourser de l’argent pour le dernier iPad Pro, vous trouverez de nombreuses fonctionnalités similaires et le même type de corps sur ce modèle.

Apple devrait continuer d’ajouter de nouveaux stocks à sa vitrine rénovée dans les semaines à venir. Tout récemment, Apple a commencé à vendre son MacBook Pro 16 pouces en état remis à neuf avec des prix de 2 039 $, ce qui en fait un excellent moyen d’économiser davantage sur le prix habituel de 2 399 $ ou plus. En savoir plus dans notre couverture précédente.

Détails sur le processus de rénovation d’Apple

Comme indiqué au début, Apple est connu pour son processus de rénovation rigoureux, qui se traduit par une garantie stellaire et tous les accessoires d’origine. Les acheteurs ont également la possibilité d’ajouter AppleCare pour étendre la couverture au-delà de l’année incluse.

Vous recevrez un appareil «comme neuf» avec des pièces de rechange d’origine Apple (au besoin) qui a été soigneusement nettoyé et inspecté. Les appareils iOS remis à neuf seront livrés avec une nouvelle batterie et une coque extérieure. Chaque appareil sera livré avec tous les accessoires, câbles et systèmes d’exploitation. Tous les produits reconditionnés certifiés Apple sont emballés dans une toute nouvelle boîte blanche et vous seront envoyés avec la livraison et les retours gratuits.

Comme toujours, vous voudrez le garder verrouillé sur . pour tous les derniers détails sur les nouvelles versions d'aujourd'hui. En peu de temps, nous aurons des critiques de tous les derniers produits ainsi que des commentaires et plus encore.

