Apple affirme qu’un employé prenant un congé du magasin de Santa Monica a été testé positif pour COVID-19

Dans le dernier développement de l’épidémie de COVID-19 / coronavirus impliquant Apple, la société a indiqué qu’un de ses employés qui était en congé de son magasin Third Street Promenade avait contracté COVID-19.

Plus tôt cette semaine, nous avons appris que l’un des employés d’Apple en Irlande était positif pour le coronavirus. Depuis lors, nous avons également vu la société fermer tous ses magasins en Italie après l’annonce d’un verrouillage à l’échelle nationale. Et Apple a annoncé la WWDC pour cette année en juin qui sautera l’événement en personne pour une nouvelle expérience en ligne.

Les précautions pour les magasins Apple ont jusqu’à présent inclus les employés qui s’abstiennent de proposer des essais Apple Watch et AirPods et suspendent toutes les sessions Today at Apple.

Signalé par TechCrunch, tard hier soir, Apple a confirmé qu’un employé de son magasin de Santa Monica avait testé positif pour COVID-19. «L’employé était en congé pour s’occuper d’un parent depuis le 2 mars.» On ne sait pas si l’employé aurait pu être contagieux avant de prendre un congé.

Apple a partagé une déclaration avec TC:

La première priorité d’Apple – maintenant et toujours – est la santé et la sécurité de nos employés, de nos clients et des communautés que nous desservons. Un employé de notre troisième magasin St. Promenade à Santa Monica nous a informés qu’il avait été testé positif pour COVID-19 hier soir. L’employé n’est pas allé au magasin depuis qu’il a pris congé le 2 mars pour s’occuper d’un parent.

En consultation avec des experts de la santé, nous avons pris un certain nombre de mesures pour protéger nos équipes et nos clients. Tous nos magasins dans le monde ont augmenté les protocoles de nettoyage en profondeur et nous avons activement réduit la densité de la clientèle dans tous les magasins du monde en annulant les sessions Today at Apple et en créant de l’espace supplémentaire pour les rendez-vous au Genius Bar. Par mesure de précaution, nous avons également entrepris un nettoyage en profondeur approfondi supplémentaire pendant la nuit avant de rouvrir le magasin Third St. Promenade.

Nous reconnaissons que c’est une période difficile et en constante évolution pour notre communauté mondiale et nos pensées vont à ceux du monde entier personnellement affectés par COVID-19 et aux héroïques professionnels de la santé et chercheurs qui le combattent.

Le président Trump déclarant aujourd’hui une urgence nationale, ce ne serait peut-être qu’une question de temps avant qu’Apple ne commence à fermer au moins certains de ses magasins aux États-Unis.

Sur une note positive, tous les magasins Apple fermés en Chine sont maintenant rouverts.

