Apple AirPods 3: toutes les spécifications et fonctionnalités que nous voulons voir en 2020

Cela fait à peine un an qu’Apple a lancé les AirPods améliorés (2019), mais il y a déjà des rumeurs selon lesquelles les Apple AirPods 3 pourraient venir s’écraser sur la véritable scène des écouteurs sans fil en 2020.

Depuis le lancement des Apple AirPods originaux en 2016, les véritables écouteurs sans fil ont dominé le marché des écouteurs, devenant une icône des coutumes de conception et des technologies conviviales de l’entreprise.

Cependant, ils n’étaient pas parfaits – et en 2019, les AirPods améliorés (ou AirPods 2, si vous voulez) étaient équipés de la puce H1 d’Apple, ce qui a entraîné des temps de couplage plus rapides, une batterie plus longue et un cool mains libres ‘Hey Siri ‘ fonctionnalité.

Ces véritables écouteurs sans fil de deuxième génération constituaient une nette amélioration par rapport à leurs prédécesseurs – mais ils étaient toujours facilement éclipsés par des appareils tels que le Sony WF-1000XM3, le Cambridge Audio Melomania 1 et les AirPods Pro d’Apple en 2019.

Bien que nous n’ayons pas entendu de confirmation d’Apple qu’il lancera les AirPods 3 cette année, nous avons encore beaucoup de temps pour établir une liste de souhaits de toutes les fonctionnalités que nous aimerions voir dans la prochaine entreprise. vrais écouteurs sans fil.

Un meilleur son que les AirPods 2

Les AirPods (2019) étaient une amélioration par rapport à leurs prédécesseurs en termes de connectivité, mais le son est resté exactement le même que les originaux – et cette technologie audio a maintenant quatre ans.

Ils ont une présentation vivante et puissante, même s’ils peuvent sembler légèrement durs en ce qui concerne les sons à haute fréquence, et ce ne sont pas les écouteurs les plus graves du marché.

Depuis le lancement des AirPod d’origine, la qualité sonore offerte par les vrais écouteurs sans fil a grimpé en flèche; il suffit de regarder le Sony WF-1000XM3 ou le Cambridge Audio Melomania 1.

Il n’y a aucune raison pour qu’Apple ne puisse pas s’inspirer de ces sociétés et vraiment développer le son de leurs écouteurs, avec des pilotes plus précisément réglés pour une meilleure réponse des graves et des aigus.

Embouts ajustables

Bien que nous ayons respecté le refus d’Apple de modifier la conception des AirPods – pendant un certain temps – nous pensons qu’il est temps qu’il fournisse les véritables écouteurs sans fil avec des embouts réglables, tout comme il l’a fait avec les AirPods Pro.

Pourquoi? En plus de répondre à des tailles d’oreille plus grandes, les embouts en silicone ou en mousse offrent une meilleure étanchéité, et donc une isolation acoustique supérieure et une réduction passive du bruit – améliorant le son de votre musique, tout en empêchant simultanément le monde entier de boucher vos chansons préférées.

Les AirPods (2019) (Crédit image: Future)

Meilleure autonomie de la batterie

De véritables écouteurs sans fil comme le Lypertek Tevi ont montré que couper le cordon ne signifie pas nécessairement sacrifier la durée de vie de votre batterie – et il n’est vraiment pas nécessaire que les AirPod n’offrent que cinq heures de lecture maigres en 2020.

Bien sûr, le boîtier de charge offre 20 heures de batterie supplémentaires, mais ce nombre est largement dépassé par de nombreux modèles sur le marché ces jours-ci – et beaucoup d’entre eux sont beaucoup moins chers également.

Prise en charge de Bluetooth 5 et aptX HD

Encore une fois, Apple doit faire face à son temps à cet égard – Bluetooth 4.2 est daté de nos jours, la plupart des nouveaux écouteurs sans fil étant compatibles avec la dernière norme de transmission sans fil, Bluetooth 5 (et certains, comme le nouveau Sennheiser Momentum True Wireless 2 supporte même Bluetooth 5.1).

Bluetooth 5 offre des distances de couplage plus longues, une connectivité sans fil plus fiable et une consommation d’énergie plus efficace, ce qui signifie que les écouteurs qui le prennent en charge sont livrés avec une durée de vie de la batterie plus longue.

Pendant ce temps, la prise en charge d’aptX HD permettrait une diffusion sans fil des codecs audio haute résolution à 24 bits / 48 kHz, ce qui, selon Qualcomm, assure une qualité supérieure à celle des CD.

Les AirPods (2019) (Crédit image: Future)

Qu’en est-il des AirPods Pro Lite?

Avant de voir les AirPods 3, nous attendons la sortie de ce que l’on appelle les AirPods Pro Lite, une version d’entrée de gamme des AirPods à suppression de bruit.

Novembre 2019 nous a apporté les AirPods Pro, qui sont venus avec une suppression active du bruit, un meilleur ajustement et une qualité audio supérieure. Malgré aucune confirmation officielle d’Apple et des détails très flous sur les écouteurs, nous avons même entendu des rapports sur la façon dont l’épidémie de coronavirus actuelle bloquerait la production sur les AirPods Pro Lite – puis des rapports plus tard dénigrant ces affirmations.

La publication de l’industrie taïwanaise DigiTimes (via MacRumors) a indiqué que la production de ces écouteurs commencera à la fin du deuxième trimestre de cette année, ce qui suggère qu’Apple commencera à fabriquer les AirPods Pro Lite vers la fin mars / début avril.

Cela signifie que nous pourrions entendre une annonce sur les AirPods Pro Lite lors de l’événement annuel d’Apple en mars – après tout, c’est à ce moment-là que les AirPod mis à niveau ont été lancés en 2019, aux côtés d’Apple Arcade et d’Apple TV Plus.

Autrement? Nous pourrions attendre la WWDC 2020 en juin, qui, nous le savons maintenant, sera un événement en ligne uniquement.

En attendant, ne manquez pas notre liste de souhaits de tout ce que nous espérons voir avec les AirPods Pro Lite.

Le prochain casque Apple pourrait être un modèle supra-auriculaire comme le Beats Studio 3 (photo). (Crédit d’image: TechRadar)

Les AirPods 3 seront-ils des écouteurs intra-auriculaires?

Il est possible que le prochain casque Apple que nous voyons en 2020 soit une paire de canules supra-auriculaires – mais nous ne pensons pas qu’ils s’appelleront les AirPods 3.

Au lieu de cela, sa rumeur veut que les premiers écouteurs Apple supra-auriculaires s’appelleront les AirPods X, après la mise en ligne d’une récente liste de produits Target, ce qui a accidentellement divulgué les rumeurs des écouteurs Apple et révélé un prix de 399 $ (environ 300 £ / 699 AU $).

Selon un rapport de l’analyste respecté Ming-Chi Kuo, qui a correctement prédit la sortie des Apple AirPods et des AirPods Pro améliorés en 2019, les écouteurs sans fil seront lancés aux côtés d’un certain nombre de nouveaux produits au premier semestre 2020.

Comme les AirPods Pro Lite, cela signifie que nous pourrions voir les écouteurs supra-auriculaires Apple à tout moment d’ici à juin – bien que les rumeurs concernant les deux nouveaux modèles restent à confirmer par le géant de la technologie.

Que nous voyions les AirPods 3, les AirPods Pro Lite ou les AirPods X pour la première fois en 2020 reste à voir – de toute façon, nous pensons que ce sera une grande année pour les écouteurs Apple.