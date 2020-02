Apple AirPods Pro vs Sony WF-1000XM3: quels vrais écouteurs sans fil vous conviennent le mieux?

Les Apple AirPods Pro sont parmi les meilleures paires d’écouteurs sans fil authentiques que vous pouvez acheter dès maintenant. Avec une excellente suppression du bruit, une conception améliorée (par rapport aux AirPod d’origine) et un ajustement parfait, ils sont difficiles à battre – surtout si vous êtes un fan des produits Apple.

Cependant, les AirPods Pro ne sont pas parfaits. Ils sont chers et même la conception nouvelle et améliorée ne signifie pas qu’ils ne sont pas enclins à glisser de temps en temps. C’est pourquoi, lorsqu’il s’agit des meilleurs écouteurs sans fil sur le marché, les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM3 occupent actuellement notre première place.

Nous avons récompensé les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM3 5 étoiles sur 5 lorsque nous les avons examinés fin 2019, grâce à leur meilleure suppression du bruit, leurs performances audio solides et leur apparence minimale. Mais étant donné qu’ils sont similaires à l’Apple AirPods Pro à bien des égards, la grande question est: quelle paire de vrais écouteurs sans fil devriez-vous acheter?

Bien sûr, la réponse sera différente pour tout le monde selon vos priorités et votre style. Mais ci-dessous, nous avons évalué les avantages et les inconvénients de chaque paire d’écouteurs en fonction de facteurs clés, tels que la conception et les performances sonores. Lisez la suite pour savoir quelle paire d’écouteurs sans fil authentiques règne en maître.

AirPods Pro vs Sony WF-1000XM3: prix

L’Apple AirPods Pro coûte 249 $ / 249 £ / 399 AU $. C’est une grande différence de prix lorsque vous les comparez aux AirPods 2019, qui coûtent 159 $ / 159 £ / 249 AU $ (avec l’étui de charge standard), et 199 $ / 199 £ / 319 AU $ avec l’étui de charge sans fil.

Cela signifie qu’ils ne sont pas censés remplacer directement les AirPod 2019. Mais cette forte hausse des prix en vaut-elle la peine? Lorsque nous avons comparé l’Apple AirPods Pro aux Apple AirPods, nous avons constaté qu’il y avait beaucoup plus à offrir avec le modèle Pro, notamment l’annulation de bruit et l’égalisation active. Mais cela ne signifie pas pour autant que beaucoup d’entre nous seraient en mesure de justifier le prix.

En comparaison, les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM3 coûtent 230 $ / 220 £ / 250 € (Irlande) et 400 $ AU. Ils sont disponibles en noir ordinaire et en argent champagne.

Bien sûr, les écouteurs Sony WF-1000XM3 ne sont pas beaucoup moins chers que les AirPods Pro, mais il convient de noter qu’ils sont à peu près un tiers moins chers que le modèle supra-auriculaire WH-1000XM3 de Sony – qui partage la même technologie de suppression du bruit. Ils sont également à des prix compétitifs par rapport aux écouteurs sans fil concurrents, y compris les écouteurs Bose QuietControl 30 à 299 $ – qui offrent également une suppression active du bruit.

Il convient également de garder à l’esprit qu’il existe actuellement d’excellentes offres Sony WF-1000XM3 – en ce moment, les offres AirPods Pro sont un peu plus rares, mais vous pouvez toujours les trouver si vous regardez assez fort. Nous avons fait le travail pour vous, et vous pouvez consulter les meilleurs prix pour les deux modèles ci-dessous:

AirPods Pro vs Sony WF-1000XM3: conception

La conception d’une paire d’écouteurs sans fil authentiques dépend souvent de vos préférences personnelles. Voulez-vous qu’une paire volumineuse sorte de vos oreilles pour que tout le monde sache que vous les avez? Ou aimez-vous quelque chose de discret et minimal?

Bien qu’ils soient minces et assez minimes, les Apple AirPods Pro ont un look distinct lorsque vous les portez. Les tiges du Pro sont peut-être plus petites que les AirPod d’origine, mais ce sont toujours des produits Apple.

Bien que la tige plus courte puisse sembler attrayante, dans la pratique, il a fallu un certain temps pour s’y habituer. C’est parce qu’il y a un «capteur de force capacitif» dans la tige, qui est une petite crête sur chacun des AirPods Pro que vous pouvez presser pour activer le mode de suppression du bruit / transparence, ou sauter et mettre en pause les pistes. La tige plus courte rend l’activation de cette crête un peu plus délicate, mais nous avons constaté qu’elle est devenue une seconde nature en quelques semaines.

En revanche, les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM3 ont un design simple et sont assis juste à l’extérieur de votre oreille plutôt que de les suspendre, comme les tiges AirPods Pro. Cela les rend très discrets, surtout parce que leur conception est globalement très simple avec des lignes minimales et épurées.

(Crédit d’image: Steve May)

En ce qui concerne le confort, les Apple AirPods Pro ont connu une grande amélioration par rapport aux AirPod d’origine. Ils restent bien en place et ne rebondissent pas, même lorsque vous faites du jogging ou que vous chargez un escalier.

Cela est largement dû à l’ajustement personnalisable avec trois embouts en silicone de tailles différentes proposés. Apple vous aide à trouver ce qui vous convient le mieux grâce à un test d’ajustement, que vous pouvez exécuter sur l’application une fois les écouteurs en place.

Le seul inconvénient est que si vous transpirez, les embouts en silicone peuvent commencer à glisser un peu. Cependant, l’important est qu’ils ne soient pas tombés. Ce qui signifie que si vous êtes quelqu’un qui a eu du mal avec l’ajustement des AirPod d’origine lors de la course, ceux-ci sont un énorme pas en avant et s’adaptent beaucoup plus confortablement. Cependant, lors de nos tests, nous avons constaté que l’Apple AirPods Pro était également extrêmement léger. C’est un pro en ce sens qu’il les rend confortables à porter, mais pourrait être dangereux en cas de chute – nous ne sommes pas sûrs de le remarquer.

Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM3 se tournent intelligemment en place et, une fois là-bas, restent sécurisés par la structure de votre oreille. Cette conception est intuitive et signifie que l’expérience de les porter est confortable et confortable.

Il y a une sélection de sept housses d’oreille en caoutchouc et en mousse antidérapantes différentes fournies dans la boîte, vous devriez donc expérimenter pour en trouver une qui offre le meilleur ajustement et le meilleur confort.

Bien qu’aucun de ces écouteurs ne soit conçu pour le sport, un grand avantage des AirPods Pro en matière de conception est leur résistance à l’eau IPX4. Cela signifie que vous pouvez les utiliser sous la pluie et si vous transpirez beaucoup et que cela n’affectera pas leurs performances.

(Crédit d’image: Future)

AirPods Pro vs Sony WF-1000XM3: autonomie de la batterie

La durée de vie de la batterie est importante pour une bonne paire d’écouteurs sans fil authentiques. Quel est l’intérêt de passer au sans fil s’ils meurent après quelques heures?

Lors de nos tests, nous avons constaté que les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM3 duraient environ 6 heures avec une seule charge. Si vous renoncez à l’annulation du bruit, vous pouvez réclamer un autre couple d’heures, ce qui, combiné au boîtier de charge, vous donne 24 heures au total.

Ils sont livrés avec un étui rechargeable intelligent, qui fait également office de batterie et dispose d’un mode de charge rapide. Branchez-vous pendant dix minutes et vous obtiendrez encore 90 minutes de jus. C’est parfait si vous avez besoin d’un coup de pouce rapide avant un vol – et le boîtier se charge via USB-C en environ trois heures.

En comparaison, les AirPods Pro durent 4,5 heures avec suppression du bruit et environ 5 sans. L’étui de chargement de l’AirPods Pro vous offrira plus de 24 heures d’écoute lorsqu’il est complètement chargé et dispose également d’un mode de charge rapide.

Donc, en termes d’autonomie, les Sony WF-1000XM3 dépassent de loin les AirPod Pros, du moins en ce qui concerne les écouteurs eux-mêmes – avec les étuis de chargement inclus, les deux modèles vous donneront environ 24 heures d’écoute en total.

(Crédit d’image: Steve May)

AirPods Pro vs Sony WF-1000XM3: suppression du bruit

Les deux écouteurs sont dotés d’une technologie avancée d’annulation du bruit, ce qui soulève la question suivante: quels écouteurs sans fil sont les meilleurs en termes de performances audio et d’intelligence antibruit?

Sony possède un héritage solide de technologie antibruit. Le casque Sony WF-1000XM3 a été parmi les premières paires d’écouteurs sans fil authentiques à utiliser la suppression active du bruit, grâce à un processeur de suppression du bruit Sony QN1e HD. C’est le même processeur que vous trouverez dans les écouteurs supra-auriculaires Sony WH-1000XM3, qui ont toujours été notre choix pour les meilleurs écouteurs que vous puissiez acheter depuis leur lancement en 2018.

Parce qu’ils sont véritablement sans fil plutôt que sur l’oreille, les écouteurs Sony WF-1000XM3 ne correspondent pas tout à fait aux WH-1000XM3 en ce qui concerne la suppression du bruit, mais ils ne sont pas loin.

Bien que nous ayons constaté qu’ils n’ont pas étouffé les sons que vous entendez dans un avion (comme le décollage, les annonces, etc.), et qu’ils pourraient donc ne pas être le meilleur pari pour les voyages long-courriers, où l’annulation du bruit de Sony a vraiment marqué le déplacements quotidiens. Que ce soit en train, en tram ou en bus, la suppression du bruit est élevée. Ils sont également très efficaces pour éliminer les bavardages à proximité, grâce à deux capteurs de bruit dans chaque bouton.

Nous avons également constaté qu’il était pratiquement impossible de tenir une conversation avec la fonction Active Noise Cancelling activée – ce qui est une bonne chose, surtout si vous travaillez dans un environnement de bureau très fréquenté.

Bien que Sony puisse avoir un historique d’appareils antibruit, les AirPods Pro sont dotés de la dernière technologie antibruit d’Apple. Nous avons constaté que lorsque la suppression active du bruit est activée, il y a un effet fort et perceptible.

De la même façon, cela ne bloquera pas tous les autres sons autour de vous – si vous êtes dans un bureau et que de la musique est en cours de lecture, une petite quantité peut encore traverser. Mais si vous marchez dans la rue, les AirPod Pros coupent pratiquement tout le bruit d’une moto, et tout bruit constant (comme un ventilateur ou un vent constant) est également très bien coupé. Nous avons également constaté qu’ils fonctionnaient bien dans un train, ce qui faisait une énorme différence lorsque le mode était activé et désactivé.

(Crédit d’image: Future)

AirPods Pro vs Sony WF-1000XM3: qualité sonore

Les deux écouteurs peuvent être similaires en ce qui concerne la suppression du bruit, mais comment se comparent-ils en termes de qualité sonore?

Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM3 ont des pilotes de 6 mm que nous avons trouvés clairs et rythmiques. Ils servent une scène sonore large et expansive, avec des détails spatiaux crédibles – ce qui est génial avec de si petits bourgeons.

Lors de l’écoute de podcasts, le milieu de gamme est fluide. Si vous préférez faire du rock, ils roulent avec les meilleurs d’entre eux – les guitares ont un bord, les tambours sont serrés et durs. La basse sonne bien, mais si vous voulez un son vraiment prononcé, il vaut mieux opter pour les oreillettes de toute façon.

Avec les AirPods Pro, Apple présente ses pilotes personnalisés, ses basses améliorées et un égaliseur adaptatif. Qu’est-ce que cela signifie en termes de qualité sonore? Eh bien, lorsque nous avons testé les AirPods Pro avec une gamme de pistes, nous avons constaté que les voix étaient souvent très riches et que les basses, en particulier, étaient plus puissantes que les AirPods 2.

Cela était présent à travers l’acoustique, le rock indépendant, l’électro, la pop et le hip-hop – mais également dans ces genres, la séparation entre le haut médium et le bas n’était que moyenne. Il y a toujours le sentiment que le son est “fermé”, ce qui veut dire que ça sonne comme si la musique venait de l’intérieur de votre tête. Ce n’est pas idéal et les écouteurs de haute qualité ont tendance à le faire sonner comme si le son vous venait de tous les angles à la place.

Nous avons également constaté que par rapport aux écouteurs supra-auriculaires (ou à certains vrais vrais écouteurs sans fil, comme le Cambridge Audio Melomania 1 et, oui, le Sony WF-1000XM3), il était plus difficile d’entendre tous les détails de la musique dans les AirPods Pro. .

Cela dit, les voix dans la musique pop se sont clairement manifestées avec des fréquences moyennes riches et équilibrées. Mais la musique classique semblait un peu plus terne qu’elle ne le devrait.

Une caractéristique supplémentaire qu’il convient de mentionner ici est que les AirPods Pro envoient des niveaux de volume exacts à votre iPhone afin que vous puissiez voir si vous écoutez des choses trop fort. C’est une petite mais importante étape dans l’audition de la santé qui pourrait séduire certaines personnes.

(Crédit d’image: Steve May)

AirPods Pro vs Sony WF-1000XM3: plats à emporter

Lorsque nous mettons des écouteurs en tête-à-tête, il y a clairement un gagnant. Mais quand il s’agit de choisir entre les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro et Sony WF-1000XM3, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper.

Si nous devions choisir, nous dirions que nous allons avec le Sony WF-1000XM3. Ces écouteurs ont un attrait plus large, un meilleur son et sont moins chers. La conception plaira également à la plupart des gens, tout comme la durée de vie supplémentaire de la batterie.

Mais c’est un appel très proche. Les AirPods Pro ont une bonne suppression du bruit et s’adaptent bien. C’est également un avantage qu’ils résistent à l’eau et qu’ils disposent de la fonction de santé auditive supplémentaire. Il convient également de garder à l’esprit que si vous possédez déjà des produits Apple, y compris un iPhone, les AirPods Pro ont beaucoup de sens.

Étant donné qu’il n’y a pas grand-chose en ce qui concerne les prix et la durée de vie de la batterie, le choix est également largement dû aux préférences personnelles. Si vous aimez l’esthétique des AirPod, vous obtenez toujours une paire d’écouteurs sans fil de très grande qualité.