Apple ajoute 3% de remise en argent au lecteur de Walgreen lors de l’utilisation d’une carte Apple physique

L’un des principaux avantages de la carte Apple est de recevoir 3% de remise en argent chez certains commerçants lors de l’utilisation d’Apple Pay. Cette liste comprend des fournisseurs comme Nike, Uber, T-Mobile et Walgreens. De nombreux détaillants limitent actuellement les transactions en magasin et encouragent le ramassage et la livraison en bordure de route lorsqu’ils sont disponibles. Plus tôt ce soir, Apple a annoncé que les transactions Walgreens effectuées avec la carte Apple physique seraient désormais éligibles à la récompense de 3%, tout comme elles ont été effectuées avec Apple Pay.

Le courrier électronique d’Apple annonçant la mise à jour mentionne que le bonus de récompense serait en vigueur jusqu’au 30 juin 2020. Normalement, les transactions effectuées avec la carte Apple physique ne sont éligibles qu’à 1% de remise en argent. Les transactions Apple Pay effectuées auprès de détaillants non participants continueront de bénéficier d’une remise en argent de 2%. Walgreens est un détaillant populaire à une époque où beaucoup de gens limitent le temps à l’intérieur des magasins car ils offrent un service au volant pour leur pharmacie.

Pour les magasins que vous pouvez toujours visiter, Apple Pay en magasin est pris en charge par toutes les montres Apple et iPhone 6 et plus récents. Si vous n’avez pas encore configuré Apple Pay sur votre iPhone, iPad ou Apple Watch, assurez-vous de consulter notre guide pratique. L’un des principaux avantages de sa configuration est que vous pouvez éviter de remettre votre carte de crédit à un employé du magasin à une époque où les acheteurs limitent ce qu’ils touchent lorsqu’ils sont en magasin.

