Apple ajoute une nouvelle option de rapport financier détaillé à App Store Connect pour les développeurs

Apple lance ce mois-ci une nouvelle option de rapport financier détaillé sur App Store Connect pour les développeurs. La société a fait cette annonce dans un article sur son blog développeur cet après-midi.

Apple dit que la nouvelle option de rapport financier montrera aux développeurs plus de détails sur leurs revenus. Le rapport affiche les dates de règlement des achats, les détails de l’État et de la province, et bien plus encore. Voici ce qu’Apple dit:

À partir d’avril 2020, vous pouvez obtenir plus de détails sur le produit final de vos applications et achats intégrés, y compris les dates de transaction et de règlement pour les achats, ainsi que l’état ou la province pour les transactions aux États-Unis et au Canada. Téléchargez simplement le rapport “Tous les pays ou régions (détaillé)” dans App Store Connect.

Les développeurs peuvent en savoir plus sur cette nouvelle option sur App Store Connect.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: