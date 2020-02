Apple ajoute une nouvelle option de réparation sur site pour les propriétaires d’iPhone dans certaines villes

Apple étend les services de réparation qu’il propose aux clients iPhone aux États-Unis. La société a ajouté une nouvelle option sur site où un fournisseur de services agréé Apple se rendra chez vous pour effectuer certains services de réparation d’iPhone.

Le nouvel ajout a été repéré pour la première fois par MacRumors. L’option de réparation sur site est disponible dans certaines zones métropolitaines des États-Unis, notamment Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, New York, San Francisco. Les services sont fournis par un fournisseur de services agréé Apple appelé Go Tech Services.

Dans ces villes, vous verrez les nouvelles options «Go Tech Services» lorsque vous allez réserver une réparation pour votre iPhone. Apple a déjà proposé des réparations sur site aux utilisateurs en entreprise, mais c’est la première fois qu’une option similaire est proposée aux consommateurs.

Apple a laissé de nombreux détails inconnus sur le fonctionnement de cette option de réparation. Il indique simplement que Go Tech Services réparera votre iPhone «à votre domicile ou au bureau». Les informations sur les prix ne sont pas immédiatement disponibles, mais Apple prévient que des frais supplémentaires sur site peuvent être facturés.

Quels services de réparation sont disponibles via cette option sur site? Pas beaucoup, semble-t-il. À ce stade, Go Tech Services semble limité aux réparations d’écran pour les iPhones de nouvelle génération. Il est possible que cela se développe avec le temps ou que les options de réparation disponibles varient selon la ville.

Fait intéressant, si vous visitez directement le site Web Go Tech Services, vous serez invité à visiter le site Web d’Apple directement pour réserver votre réparation. Cela implique que la société opère apparemment exclusivement via Apple à ce stade.

Même si cette nouvelle option de réparation sur site est assez limitée en disponibilité, il est intéressant de voir Apple l’ajouter en tant qu’option pour les utilisateurs d’iPhone. De nombreux transporteurs offrent des services de réparation sur place depuis plusieurs années. Cependant, il est important de garder à l’esprit que ce n’est pas Apple qui effectue les réparations, mais plutôt un fournisseur de services agréé.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: