Apple annonce des sessions de coaching virtuel gratuites et une bibliothèque de formation pour faciliter la transition vers l’enseignement à distance

Alors que les écoles du monde entier s’adaptent à l’enseignement à distance, Apple a annoncé de nouveaux outils qui visent à faciliter la transition vers l’enseignement à distance. Apple annonce une session de coaching virtuel gratuit de 30 minutes avec des spécialistes de la formation professionnelle Apple et une nouvelle série de vidéos de formation à distance Apple Education.

Des sessions de coaching virtuel avec des spécialistes Apple Professional Learning sont mises à disposition gratuitement pour aider les enseignants à améliorer leur approche de l’enseignement et des flux de travail en ligne. Les enseignants qui souhaitent organiser une session peuvent envoyer un e-mail à appleprofessionallearning@apple.com pour demander une session de coaching. Apple compte plus de 100 enseignants sur le personnel qui sont prêts à travailler avec les enseignants.

Apple a également publié une nouvelle série de formations vidéo pour aider les écoles à distance. Ces vidéos sont conçues pour aider les enseignants à utiliser les fonctionnalités intégrées de leurs appareils Apple pour permettre l’apprentissage à distance pour leurs élèves. Les deux premiers épisodes sont disponibles pour regarder maintenant, et de nouvelles vidéos seront bientôt ajoutées. Pour l’instant, toutes les vidéos sont disponibles en anglais, avec des sous-titres en anglais. Le sous-titrage dans d’autres langues sera bientôt disponible.

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre dans la vidéothèque:

Préparer des ressources pour l’apprentissage à distance

Cette vidéo aidera les éducateurs à apprendre à se mettre en route pour l’apprentissage à distance avec iPad. Nous allons explorer les moyens d’accéder aux ressources de l’école et trouver des applications qui prennent en charge l’apprentissage à distance. Les conseils incluront l’utilisation des fonctionnalités intégrées de l’iPad pour numériser des documents et rester organisé, utiliser le balisage pour annoter le matériel de l’enseignant et le travail des élèves, configurer les mémos vocaux, etc.

Créer et partager des présentations et des démos

Présenter des informations de manière convaincante est encore plus important lorsque vous ne pouvez pas être en face à face avec vos élèves. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser les fonctionnalités intégrées de l’iPad pour créer des démos et des vidéos pédagogiques et les partager avec vos collègues et étudiants. À l’aide de Keynote ou de tout autre outil de présentation, vous apprendrez à enregistrer du contenu et à créer des démos sur iPad à utiliser avec vos élèves.

Créez des vidéos engageantes avec des clips

Clips est une application gratuite qui permet aux enseignants et aux étudiants de créer et de partager facilement des vidéos amusantes et engageantes. Nous allons vous montrer comment les éducateurs peuvent utiliser Clips pour créer des vidéos pédagogiques pour explorer de nouvelles compétences et idées – et comment les élèves peuvent créer des vidéos pour partager ce qu’ils ont appris.

C’est formidable de voir Apple proposer ces sessions individuelles pour les enseignants. Beaucoup d’éducateurs sont probablement en dehors de leur zone de confort, donc en offrant ces séances de coaching, ils se familiariseront avec la meilleure façon de tirer parti de leurs iPad et Mac pour permettre l’apprentissage à distance.

