Apple annonce la date de sortie des «Amazing Stories» de Steven Spielberg et de la première série britannique d’Apple TV +

Suite aux nouvelles de Home Before Dark, Apple a également annoncé la date de sortie de son premier projet TV + avec Steven Spielberg, le remake de Amazing Stories. Cinq épisodes seront publiés le 6 mars.

Amazing Stories comprend la performance finale de Robert Forster, décédé en octobre. Apple a également annoncé aujourd’hui que sa première production télévisée britannique, baptisée «Trying», fera ses débuts le 1er mai sur son service de streaming.

Spielberg est le producteur de Amazing Stories. La série d’anthologie est le redémarrage d’une franchise des années 1980 du même nom, également produite à l’origine par Spielberg.

Apple a ouvert la section TV de son événement de mars 2019 avec une conférence de Spielberg sur l’émission, qui débutera presque exactement un an plus tard. On ne sait pas actuellement s’il y a plus que les cinq premiers épisodes de la saison.

L’année dernière, certains rapports ont rapporté qu’Amazing Stories devait être une émission de lancement pour Apple TV +, mais n’a pas respecté la date limite d’automne en raison de certains retards de production.

Une image de l’épisode Amazing Stories intitulé “The Rift”

“Trying” représente la première des productions britanniques d’Apple. Le spectacle d’humour d’une demi-heure tourne autour des thèmes de l’amour, des relations et de la croissance. Il met en vedette Imelda Staunton, Rafe Spall et Esther Smith.

La société a également annoncé une date de sortie pour les docuseries Home précédemment annoncées; il fera ses débuts le 17 avril.

