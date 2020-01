Apple annonce la nouvelle série télévisée + docuseries «Dear …» pour présenter Oprah, Stevie Wonder et Big Bird

Apple a annoncé une nouvelle série de docus pour Apple TV + intitulée “Dear …” qui adoptera une approche “inventive et cinématographique” des biographies de figures emblématiques de la société, basée sur des lettres écrites par des personnes dont la vie a été touchée et modifiée par leur travail.

Un communiqué de presse d’Apple déclare:

Apple TV + annonce de nouvelles docuseries “Dear…” de R.J., lauréat d’un Emmy and Peabody Award Coutelier

Apple a annoncé aujourd’hui «Dear…», un nouveau cadre de la série documentaire produit par le lauréat des Emmy and Peabody Awards R.J. Cutler (“The September Issue”, “Untitled Billie Eilish Documentary”). La série sera présentée en première mondiale ce printemps sur Apple TV +, une nouvelle maison pour les conteurs les plus créatifs du monde.

Inspiré par les spots révolutionnaires d’Apple «Dear Apple», «Dear…» adopte une approche inventive et cinématographique des biographies des figures les plus emblématiques de la société d’aujourd’hui en utilisant des lettres écrites par ceux dont la vie a changé à travers leur travail. La série de 10 épisodes présentera des leaders de renommée internationale, notamment Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder, Aly Raisman, Misty Copeland, Big Bird et plus encore.

La série est produite par Cutler aux côtés de Todd Lubin, Jay Peterson, Jane Cha et Lyle Gamm. Matador Content et Cutler Productions réalisent le projet pour Apple.

“Cher …” rejoint la série de séries d’Apple TV + provenant de conteurs primés, y compris la série primée Critics ‘Choice Award et Golden Globe et SAG Award “The Morning Show”; séries acclamées par la critique “Little America” ​​et “Dickinson”; avec le lauréat du prix Cinéma pour la paix “The Elephant Queen”; ainsi que les prochaines séries documentaires “Visible: Out on Television” et “Home”; et les documentaires “Beastie Boys Story” et “Dads”.

Oui, c’est vrai, Apple fait une biographie cinématographique sur Big Bird. Il n’y a aucune indication quant au moment où la série sera diffusée, ni à quel stade de production et de développement elle est actuellement. Cependant, le concept semble vraiment intéressant et présente des chiffres très remarquables, il devrait donc, espérons-le, permettre une visualisation assez décente.

“Cher …” à venir bientôt!

