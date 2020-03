Apple annonce les gagnants de sa compétition Night Mode Shot on iPhone

Apple a annoncé aujourd’hui le tir sur iPhone des photos gagnantes pour le concours qu’il a commencé en janvier. Cette année, les candidats ont dû montrer leurs compétences en utilisant l’iPhone 11 ou l’iPhone 11 Pro Max, en soumettant leurs meilleurs clichés en mode nuit.

Un jury a sélectionné six lauréats cette année. Les photographes et leurs compositions seront présentés dans une galerie en ligne, sur la page Instagram d’Apple, et feront partie d’une campagne publicitaire mondiale.

Les gagnants étaient Konstantin Chalabov, Andrei Manuilov, Mitsun Soni, Ruben P. Bescos, Rustam Shagimordanov et Yu “Eric” Zhang. Vous pouvez voir les photos gagnantes en pleine résolution dans le communiqué de presse d’Apple.

Les juges comprenaient le vice-président principal d’Apple, Phil Schiller, le vice-président du marketing d’Apple Kaiann Drance et des photographes de renom, dont Malin Fezehai, Tyler Mitchell et Sarah Lee.

Vous pouvez voir les gagnants du concours 2019 ici.

