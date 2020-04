Apple annonce officiellement le nouvel iPhone SE 2020: voici les détails

Il y a eu beaucoup de discussions ces dernières semaines mais, comme le suggèrent certaines rumeurs, aujourd’hui pomme a enfin annoncé le nouveau en tant qu’officiel sur le marché mobile iPhone SE en version 2020. C’est un smartphone qui reprend d’un certain point de vue ce qui a été fait sur le dernier iPhone 8, mais ajoute encore de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

iPhone SE 2020: un peu iPhone 8, mais avec quelque chose de plus

Avec ce nouvel appareil, le Colosse de Cupertino a décidé de re-proposer sur le marché un design qui plaisait à de nombreux utilisateurs de l’entreprise. Le nouveau iPhone SE 2020en fait, il reprend les lignes esthétiques du frère présenté il y a quelques années, à savoir l’iPhone 8. L’appareil a en fait un “petit” Écran IPS LCD Retina avec une diagonale de 4,7 pouces avec la technologie True Tone. Comme dans le modèle précédent, les images restent assez prononcées en haut et en bas autour de l’écran et la touche physique TouchID reste.

Cependant, le nouveau venu dans la maison Apple apporte également plusieurs innovations. Le processeur monté à bord est le SoC A13 Bionic, ou le même SoC actuellement monté sur les derniers iPhone 11 et iPhone 11. La présence de ce processeur vous permet d’avoir de meilleures performances même dans le domaine photographique. Plus précisément, à l’arrière, nous avons un seul capteur photographique de 12 mégapixels équipé d’une stabilisation optique de l’image. Il y a plusieurs façons, comme ça Smart HDR et une technologie dédiée à la prise de vue avec effet de profondeur.

iPhone SE 2020 – fiche technique

Écran LCD Retina 4,7 pouces IPS avec technologie True Tone

Processeur Bionic A13

Caméra arrière de 12 mégapixels avec OIS et possibilité d’enregistrer des vidéos en 4K à 60

Appareil photo selfie 7 mégapixels

Stockage interne: 64 Go, 128 Go et 256 Go

Système d’exploitation IOS 13

Dimensions: 67,3 x 138,4 x 7,3 mm

Poids: 148 grammes

Connectivité: Wi-Fi 6, connectivité Gigabit LTE, double SIM avec eSIM

Autre: charge sans fil, connecteur Lightning avec chargeur 5W inclus, certification IP67, Touch ID de deuxième génération

Tarifs et disponibilités

Le nouvel appareil domestique pomme il sera disponible en pré-commande à partir du 17 avril et sera disponible à l’achat à partir du 24 avril dans les couleurs noir, blanc et Produit Rouge selon les tarifs suivants:

Version 64 Go pour 399 $ (environ 365 €)

Version 128 Go pour 449 $ (environ 410 €)

Version 256 Go pour 549 $ (environ 500 €)