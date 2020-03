Apple annonce que la WWDC 2020 sera un événement en ligne uniquement – .

À la lumière de l’épidémie de coronavirus, Apple a annoncé vendredi que l’édition de cette année de sa conférence mondiale des développeurs sera «une toute nouvelle expérience en ligne» sans aucun plan pour des réunions en personne ou un discours d’ouverture traditionnel. Malgré le changement de format, Apple dit que l’événement permettra toujours aux développeurs d’accéder aux nouvelles versions de son logiciel et aura du contenu pour «les consommateurs, la presse et les développeurs».

Développement…

“Nous livrons la WWDC 2020 en juin de manière innovante à des millions de développeurs à travers le monde, réunissant toute la communauté des développeurs avec une nouvelle expérience”, a déclaré Phil Schiller, vice-président senior du marketing mondial d’Apple. «La situation actuelle de la santé nous a obligés à créer un nouveau format WWDC 2020 qui offre un programme complet avec un discours et des sessions en ligne, offrant une excellente expérience d’apprentissage pour toute notre communauté de développeurs, partout dans le monde. Nous partagerons tous les détails dans les semaines à venir. »

Source de l’image: Apple

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.